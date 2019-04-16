Bojena - «Серебряные пули»

Божена Войцешевска, 2019.

Жанр: прог-рок, классик-рок.

Вообще-то о любви к классик-року Божена Войцешевска говорила еще с первого своего альбома «Bojena» (2010). Но говорить — одно, делать — другое. Петь в характерной подаче получалось, но аранжировки говорили о подростковом роке скорее нулевых, а тексты — о влиянии песен Натальи Ветлицкой со знаком «наоборот». Но за девять лет проект Bojena сделал невероятный рывок.

Появилась такая внутренняя свобода, когда можно играть в любом жанре, а все равно получится именно что классик-рок с изрядной доле прога и психоделики (привет, 60-е!). Нутро кристаллизовалось. Нашлись отличные музыканты, которые понимают, что требует от них артист. Да какие! В «Серебряных пулях» играют чудный басист Александр Бакунин (экс-«Юта»), гитарист Дмитрий Лазеев (экс-Агутин, Павлиашвили, «Круиз», «Белый орел» и др.). Да что там, даже знаменитый тромбонист Максим Пиганов играет, уж его представлять не надо, погуглите.

Сразу стоит предупредить, что тембр вокала Божены столь же специфичен, как и вокал упомянутых Умки и Арефьевой. 90% любителей классика и прога фильтр даже по первой песне альбома не пройдут, и отключатся. Таково упрямое желание самой певицы (отсылающее к легенде Janis Joplin, ессно), которое стоит уважать. Так что рассказываю для 10% остальных выживших.

Десять песен, которые отлично сыграны и специфически спеты. Тут есть что слушать. Начать стоит с лучшей песни альбома - «Зеркала». Блюзовая клавишная интродукция, избыточно-орнаментальный балладный вокал, размашистые барабаны, неожиданный переход в сильную долю с затактом вокала, стоп-фраза «я умру», затем внушительные свинговые духовые, и снова гортанные пришептывания Божены, и все повторяется. Это круто звучит, что уж там (и только где-то за окном слабо слышен вопль музкритика: «Ну дайте же каденцию Пиганову! Этот конь борозды не испортит!»).

Или вот «Звездочет». Стадионный рок, слэповый фанкующий бас Бакунина в октаву с вокалом, задушенные связки Божены в конце фраз, воодушевляющие духовые (раньше их у Bojena не было вовсе, кстати)… Бэков ровно столько, сколько надо. Перкуссии нет, это непорядок, но до концертов на стадионах наверняка появится… Прог-рока вообще много. «Зима» тоже прог-роковая баллада, роскошная риффовая «Нет, не надо» с хорусом на припеве и… горловым вокалом на коде, заглавная «Серебряные пули» тоже стадионный прог с унисончиком вокала, бэка и фуззовой гитары. Отличные риффы Лазеева в «1000», отчего-то напомнивший кавер битловской Come Together у Стингрей и БГ, с почти рэповой читкой Божены.



Bojena - «Серебряные пули»

Есть два замечания на полях. Если говоришь А, то надо говорить и Б. Если классический или прог-рок, то не стоит воспринимать музыкантов как аккомпанемент к вокалу. Здесь все на равных правах, таковы правила игры. Божена ощутимо не дает своим музыкантам поиграть, им приходится тесниться в рамках «от вокала до вокала», исключение в размере восьми тактов в «Все не зря» или «Зиме» лишь убеждает в этой ненужной прижимистости. Все песни (и тому подтверждение «Нереальность)», выиграли бы от каденций или просто 16-32 тактов эго отличных музыкантов Bojena. Ну, и тексты, конечно. Ни Nico, ни даже Joplin не пели про смутные девичьи претензии к мужикам-козлам. Не потому, что мужики не козлы, а потому что одной песни уже достаточно для раскрытия темы. Записывать про сумбурные посылы «пошел на» (в духе советов маловразумительного «психолога» Лабковского) сразу несколько альбомов — странно, слушать это тоже странно. Попытки Божены вылезти из текстовой трясины невнятных «протестов против» на этом альбоме заметны как никогда, - куда больше мажорных гармоний, появились позитивные тексты с пока защитной язвительной иронией, - певица продемонстрировала ощутимое взросление.

А в целом это совершенно выдающийся альбом, без шуток. Для тех, кто прошел фильтр тембрами вокала. Я даже не припомню, когда у нас выходил столь самобытный и бескомпромиссный рок-альбом, без оглядки на чарты и моды. Для самой Божены это абсолютно точно лучший альбом. Он про музыку. Про тот классический рок, на котором выросла добрая часть меломанов. Про прогрессивный рок, где есть где разыграться хорошим музыкантам. Он про музыкантский рай. А потому и слушательский.

Если бы не оговорки про тембр и тексты, Bojena могла бы перевернуть весь этот русский музыкальный мир. Ее витальность и энергетика победительны и проникающи. Все в ее руках. Или нет. Покажет время. А этот альбом надо просто прослушать, и не раз.

Гуру КЕН