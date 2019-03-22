Bojena выпустила первый сингл из будущего альбома «Серебряные пули»

Московская рок певица Божена Войцешевска в рамках своего проекта Bojena, известная большим упрямством и абсолютным нежеланием подчиняться каким-либо нормам и правилам русского шоубиза, представила на суд публики своё новое творение.
Слова/музыка - Б.Войцешевска/А.Брайко. Правообладатель: Bojena Music.
Новый сингл Bojena – «Небо в цветах» является настоящим музыкальным блокбастером. Песня пропитана ощущением победы, достижением своей мечты и одновременно тяжестью большой цены этого. Лирика и мощность, как визитная карточка. Как обычно, Bojena не придерживается никаких норм, но очень любит всех удивлять, - говорится в пресс-релизе к синглу.
Новый сингл выходит в преддверии релиза нового, третьего студийного полнометражного альбома под названием «Серебряные пули», релиз которого намечен на апрель этого года.
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