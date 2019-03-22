Bojena выпустила первый сингл из будущего альбома «Серебряные пули»

Божена Войцешевска уже не в первый раз удивляет. Удивила снова. Клип представляет собой сублимацию целой гаммы чувств: любви и разлуки, ненависти к городу и обожания его же. И притом это баллада, настоящая хард-роковая баллада, спетая с надрывом и на грани чего-то потустороннего. Одно название чего стоит - «Дьявола дочь»...





Мы поговорили с Боженой о новом клипе ее группы Bojena.

