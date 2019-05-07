Bojena прокричала: «Я запуталась»!

Божена Войцешевска, 2019.



Жанр: прог-рок, классик-рок.





Вообще-то о любви к классик-року Божена Войцешевска говорила еще с первого своего альбома «Bojena» (2010). Но говорить — одно, делать — другое. Петь в характерной подаче получалось, но аранжировки говорили о подростковом роке скорее нулевых, а тексты — о влиянии песен Натальи Ветлицкой со знаком «наоборот». Но за девять лет проект Bojena сделал невероятный рывок.

