Bojena прокричала: «Я запуталась»!

Первая версия песни «Я запуталась» была записана в 2009 году для первого альбома «Bojena». Но так и не вошла в него. Теперь она записана в абсолютно новом звучании, - тяжелые гитары, виртуозные соло и неистовый вокал Божены Войцешевска.
Всему своё время. И вот это время настало. Удар ритмом, удар звуком, удар мелодией и эмоцией. Это самый настоящий живой рок, все скептики идут к чёрту. Равнодушных нет и не будет. Тяжёлый рок не умрёт никогда! - говорит Божена Войцешевска.
Женственная лиричность и мощная упругая подача - по-прежнему визитные карточки группы Bojena.
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