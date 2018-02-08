Bojena. 7 синглов в интерьере рок-н-ролла

Слушать: bojena.ru

Жанр: рок, хард-рок, фанк-рок, поп-рок.

Где-то за год Божена Войцешевска опубликовала 7 синглов, которые показывают, как идет эволюция рок-дивы.

Сочные гитарные риффы, превосходная работа барабанщика и басиста, соло а-ля Хендрикс - все настолько профессиональное, что и нездешнее будто.

Ан нет, продукт сделан в России. Это зрелый рок-н-ролл, кое-где с примесью электроники. Вокал Божены парит над слаженной ритм-секцией — всегда расщепленный, с обилием красок и тембров. Если бы в музыке было больше психоделики, то Божену давно назвали бы русской Джанис Джоплин. Но психоделии нет, это именно классический рок.

Bojena кристаллизовалась. Стал окончательно понятен имидж певицы: в меру язвительные тексты, обращенные к лирическому герою-мужчине (никакого лесби!). Звонкая кантилена то и дело сменяется рок-н-ролльной хрипотцой на расщеплении, при этом никакого там гроулинга, только скриминг и отчасти шрайк.

Апофеоз язвительности - в синглах «Пьяная девушка» и «Бензин». Божена поет: «Там, где алкоголь, — там сразу ты. Просто порожденье пустоты». Вкрадчивая саркастичность здесь не разрешается в бурные эмоции верхних регистров, недосказанность ранит больнее. «Я прошу — налей мне чаю, ты налил бензин». Укол в сердце. Впрочем, о «Бензине» я уже писал.

А вот «Я больше не буду» стартует со стадионного клавишного соло, обрамленного бодрым ритмом в духе Depeche Mode, и продолжается шепотом на куплете и надрывными верхами на припеве. Это традиционный рок-боевик с размашистыми барабанами и сменой минора куплета на мажор припева, возможно, самый мощный трек из презентованных.

«Ерунда» и «Я ухожу» тоже приближаются к этой идеальной формуле рок-хита. В «Ерунде» включается беззаботный как бы фанк и элегантные отсылки к диско-року 80-х (бэки и клавишные опевания вокала). Сыграно безупречно. И отбивка из сочного гитарного риффа реально прекрасна. «Это все ерунда! А остальное неважно», - поет Божена, и эта последняя фраза заставляет насторожиться. Ох, вот где оно, подковерное ерничание. В этом вся Божена… «Я ухожу» язвительность сразу на поверхности: «Не уходит боль, а я ухожу». Вся эта история о том, как она «терпела и ждала», но «теперь я ухожу» снабжена мощными риффами и синкопическим арпеджио баса ради пущей ироничности.

«Звезда» сделана по лекалам поп-музыки, но рок-инструментарием. Замысловатые опевания сменяются духоподъемным прилипчивым припевом «Но никогда, никогда не погаснет на небе эта звезда». Вокал на первую долю, аккомпанемент — на вторую. Жаль, что гитара не сыграла такого соло, которое осталось бы в памяти… В «Мечте» благостный рождественский куплет обрывается гармоническим атональным взрывом с самым противным из тембров певицы (тембры Джоплин тоже не всем нравятся), а затем — почти хоральный клавишный проигрыш. Ну как же не рок-н-ролл?

Я вижу только одну проблему. Самые язвительные тембры Божены все-таки очень неприятны на слух массового зрителя. И это важная проблема. Ни одна радиостанция или ТВ-канал не поставят в эфир то, от чего слушатель тут же переключит кнопку приемника. В интернете то же самое. У певицы много вокальных красок, ее кантилена и скриминг чрезвычайно приятны и классичны для хард-рока. Но она никак не может отказаться от рискованных красок, жаль. А ведь достаточно «протестировать» несколько раз на малознакомых людях: поставить им песни, и попросить сказать, где голос звучит «неприятно». Это простой и эффективный способ узнать о себе больше.

Но в целом — записи великолепного качества и песни отменные. Такого уровня треки есть только у больших мастодонтов российского рока, но на то они и мастодонты. Яркий вокал, суперпрофессиональный звук, хитовые треки. Стоит донести их до широкой публики.

Гуру КЕН