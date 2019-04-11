Bojena выпустила нетипичные «Серебряные пули»

Божена Войцешевска (настоящее имя певицы) уже отметилась выпуском альбомов Bojena (2010) и «Грязные мысли» (2014), снимала эффектные клипы и проехалась чуть ли не по всем андеграундным клубам Москвы. Сотрудничала с такими рок-зубрами, как Эдуард Петрухин (экс-Носков, Zventa-Sventana), Владимир Кардонов (Старый приятель), Александр Бакунин (Юта, Мирайф), Натан Моргунов (Юта). Стен «неформата» ей пробить-таки не удалось, но певица запомнилась. И вот новый этап.

