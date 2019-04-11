Bojena выпустила нетипичные «Серебряные пули»

Невероятное смешение стилей. Неожиданное и хорошо звучащее сочетание духовых и перегруженных электрических инструментов. Альбом переполнен эмоциями, взрывными, сентиментальными и даже иногда позитивными, что раньше совсем не было свойственно Божене.
«Это вызов, это вызов всем, кто считает, что эксперименты — это скучные заморочки никому ненужных музыкальных умников. «Серебряные пули» звучит на одном дыхании, удивление и любопытство с каждым треком только нарастают. Альбом «Серебряные пули»- это когда один в поле воин, ещё и какой. Никаких правил, никаких законов, что на душе - то и в музыке. Да здравствует «свежая кровь»!» - сообщается в пресс-релизе.
Скачать и послушать альбом Bojena «Серебряные пули» можно в iTunes, Google play и Yandex.music.
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