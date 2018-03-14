Скляр и Старостин будут судить «Квартет 4х4»

Проект «Квартет 4х4» – это фестиваль-конкурс, в ходе которого квартеты-участники будут демонстрировать своё мастерство в исполнении как традиционных, так и новейших произведений, искусство аранжировки, а также умение работать в направлении «кроссовер». Например, необычными испытаниями для участников станут «баттлы» на лучшую импровизацию или совместное музицирование с приглашённой звездой в формате «4+».

В проекте примут участие 16 коллективов из разных городов России, самых разнообразных по составу, но непремено профессиональных, достигших высокого уровня исполнительского мастерства, способных работать в нескольких направлениях и открытых для экспериментов и нестандартных задач. После первого тура их останется 8, после второго – 4. Эти 4 квартета-финалиста станут лауреатами проекта, а один из них – победителем, который получит Специальный приз.



Александр Ф.Скляр

Судить участников будут профессионалы с мировым именем: пианистки Екатерина Мечетина и Людмила Берлинская (они будут сменять друг друга), рок-музыкант Александр Ф.Скляр, мультиинструменталист, этнограф Сергей Старостин и композитор Максим Дунаевский.

Ведущий проекта тоже имеет к квартету самое непосредственное отношение. Это один из основателей популярного «Квартета И» Камиль Ларин.

В заключительном гала-концерте выступят все 16 коллективов-участников, а одним из сюрпризов концерта станет исполнение знаменитого цикла А.Вивальди «Времена года».

Эфир на телеканале «Россия К» в апреле текущего года.