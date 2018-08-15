Скляр и Старостин вошли в жюри телешоу «Квартет 4х4»

Проект «Квартет 4х4» – это фестиваль-конкурс, в ходе которого квартеты-участники продемонстрировали своё мастерство в исполнении как уже известных, так и новейших произведений, искусство аранжировки, а также умение работать в направлении «кроссовер». Например, необычными испытаниями для участников стали «баттлы» на лучшую импровизацию или совместное музицирование с приглашённой звездой в формате «4+» и даже с членами жюри.



Жюри

Мастерство участников оценивал «квартет» авторитетнейших музыкантов. 4 мнения и 4 оценки. Это профессионалы с мировым именем: пианистка, солистка Московской государственной филармонии, лауреат премии Президента РФ Екатерина Мечетина; пианистка, педагог, заслуженная артистка РФ, основатель фестиваля «Парижская музыкальная весна» Людмила Берлинская (они сменяли друг друга); рок-музыкант, радиоведущий, актёр, создатель и лидер группы «Ва-Банкъ», заслуженный артист РФ, организатор фестиваля альтернативной музыки «Учитесь плавать» Александр Ф. Скляр; мультиинструменталист, этнограф, певец, музыкальный продюсер, телеведущий Сергей Старостин и исполнитель на контрабас-балалайке, заслуженный артист РФ, один из основателей легендарного «Терем-квартета» Михаил Дзюдзе. Ведущий проекта тоже имеет к квартету самое непосредственное отношение. Это один из участников популярнейшего «Квартета И» Камиль Ларин.

В проекте «Квартет 4х4» приняли участие 16 коллективов из разных городов России: квартет русских народных инструментов «Exprompt», ансамбль старинной музыки «Alta Capella», джазовый квартет К. Хазановича, фортепианный квартет им. Ипполитова-Иванова, струнный FX Quartet, квартет тромбонов «Music Брасс», квартет флейт «FluteMasters», женский вокальный квартет «Узорика», квартет балалаек Уральской консерватории, Российский квартет саксофонистов, квартет аккордионисток «Эдельвейс», ансамбль ударных «MarimbaMix», Чижик-джаз-квартет, crossover-квартет «StradiВаленки», арт-квартет Тима Дорофеева и квартет «Алина Филиппова & The Band». Все квартеты-участники абсолютно разнообразны по составу – ни один из них не повторяет другой! При этом все они профессионалы высочайшего класса, способные работать в нескольких направлениях и открытые для экспериментов и нестандартных задач.

Соревнование проходило в три тура. После первого тура осталось 8 квартетов, после второго – 4. Эти 4 квартета-финалиста и стали лауреатами проекта. Среди них телезрители с помощью sms-голосования выберут «самый обаятельный и привлекательный» квартет, о котором будет объявлено на заключительном Гала-концерте 22 октября 2018 года.

Гала-концерт состоится в Концертном зале имени П.И. Чайковского и станет настоящим парадом квартетов – в нём примут участие все 16 коллективов. А одним из сюрпризов концерта станет исполнение знаменитого цикла А.Вивальди «Времена года» в уникальной аранжировке для 16 квартетов.