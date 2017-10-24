Бруно Пратико: Надеюсь, что музыка и опера не утратят своего значения!

Проект занял своё место среди популярных передач, и нашёл своих зрителей. Совершенно очевидно, что содержание проекта выполняет в том числе и просветительскую функцию, знакомит зрителей с произведениями мировой оперной классики.

Опера в современном мире живёт напряжённой творческой жизнью. Это не только жёсткая конкурентная среда оперного мира, но и вызовы времени. Насущные проблемы человека, его каждодневные заботы в настоящее время не способствуют поддержанию интереса к оперным постановкам. Изменился контингент зрителей, посещающих оперные спектакли. Процент молодёжи среди зрителей совсем невелик, что заставляет искать новые формы общения со зрителем, использовать различные информационные ресурсы. Телевидению в этом сегменте принадлежит главенствующее место.

Проект «Большая Опера» в текущем сезоне собрал очень представительное жюри, состоящее из знаменитостей исключительно мирового уровня. В числе строгих судей легендарный итальянский бас Бруно Пратико, знаменитый исполнитель россиниевского репертуара. Судьба дала ему счастливую возможность дружить, быть партнёром непревзойдённой нашей дивы Елены Образцовой. Весной этого года в честь Елены Васильевны была исполнена опера «Дочь полка» Г. Доницетти в концертном варианте. Партию сержанта Сюльписа с огромным успехом исполнил бас Бруно Пратико.

И вот теперь маэстро Бруно Пратико работает в жюри «Большой Оперы». Елена Образцова много сделала для реализации этого проекта. Замечательно, что большой друг примадонны сейчас с нами. Всегда интересно узнать мнение профессионала, выдающегося исполнителя о том, что входит в круг его интересов, например, в «Большой Опере»? Знаменитый певец согласился ответить на несколько вопросов для нашего издания. Вот беседа с прославленным мастером.

- Имеет ли классическая опера будущее?

- На сегодняшний день для оперы, как и культуры в целом, наступил сложный период. Это связано с тем, что политики и представители власти не заинтересованы в просвещённом обществе. В любом случае, я очень надеюсь, что опера и музыка не утратят свою значимость.

- Как Вы относитесь к активному участию режиссёров в оперных постановках, к приёмам актуализации?

- Я не любитель осовременивания античных постановок. Все мы живём повседневными проблемами, поэтому погружение в эпохи различных опер - это отличный способ убежать от реальности. Как бы то ни было, постановки постановкам рознь. Некоторые из них, действительно, очень продуманные и интересные. Следовательно, если режиссёр умён и способен создать нечто не просто новое, а имеющее смысл, логику, - тогда мне это нравится.

- Итальянская опера исполняется по всему миру на языке оригинала. Эта практика важна для статуса Италии, её культуры?

- Я считаю, что исполнение итальянской оперы на языке оригинала - крайне важно для культуры моей страны. На мой взгляд, это отличный способ распространения нашего прекрасного языка с необыкновенной мелодичностью.

- Вы член жюри очень крупного и популярного проекта "Большая Опера". Почему Вы согласились работать в этом проекте?

- Это замечательный проект, он прекрасно подходит для молодых исполнителей. Крайне важно дать им эту возможность. Безусловно, в этом сезоне много интересных голосов и нам, судьям, будет нелегко выбрать финалистов.

- Каковы Ваши впечатления от общения с коллегами на этом проекте?

- Все мои коллеги, входящие в состав жюри, - очень подготовленные и организованные. Я нахожу их потрясающими.

Проект «Большая Опера» набирает обороты и нам, слушателям и зрителям, ещё предстоят неожиданные открытия, наслаждение произведениями мировой оперной классики, знакомство с новыми, яркими талантами, прекрасными голосами.

Людмила КРАСНОВА