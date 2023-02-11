Юровский и Чайковский. …И вот сама идёт волшебница – зима…

Стоит ли особо говорить о том, с каким нетерпением каждый из нас ждёт новогодних торжеств и, понятно, новогодних ярких и нарядных мероприятий, в том числе и концертов?! Конечно, всё это и без напоминаний известно и популярно. Вот и концерт 16 января 2023 года, о котором хочется сейчас рассказать, - из этой серии. Поэтому я и в названии этих заметок уверенно вынесла знаменитую строку Александра Сергеевича Пушкина.

ГАСО им. Е. Ф. Светланова. Дирижёр Дм. Юровский.

Солистка Дарья Шувалова (сопрано).

Эрих Вольганг Корнгольд – Сюита из балета-пантомимы «Снеговик».

Н.А. Римский-Корсаков – Сюита из оперы «Снегурочка».

Первые исполнения в Москве.

П. Чайковский – Симфония № 1 («Зимние грёзы»).

КЗЧ, 16.01.2023

Программа этого отличного музыкального действа составлена умело, привлекательно многообразно, соблазнительно. Конечно, сразу хочется пойти в уютный, всеми любимый зал. Публика и наполнила его до отказа, предвкушая не только праздник, но и любуясь очень красивым убранством зала и фойе. А как изыскано была украшена рампа!...

Вот и началась Её Величество Музыка. Началась она с совсем незнакомого публике сочинения, которое, в начале прошлого века написал одиннадцатилетний австрийский мальчуган и которое, став спектаклем в Венской опере, произвело форменный фурор.



Дмитрий Юровский дирижирует РНО

Знакомство со «Снеговиком» стало, действительно праздником. Буквально с первой оркестровой фразы, элегантно предложенной очень одарённым дирижёром Дмитрием Юровским. Он не просто выдающийся мастер фразировки, но и в лучшем смысле художник, живописец, к тому же ещё и определённый любитель вальсов. Можно сказать, что по жанру «Снеговик» скорее всего, мог быть назван сюитой вальсов. Просторная пейзажная «снежная» музыка, очень красиво вводящая слушателя в намеренно тяжеловесный (от лендлера) венский вальс, богато инструментованный – умиротворённый, полный любования окружающим миром, порой торжественный… Признаться, затруднительно назвать самый привлекательный из вальсов, отдалённо напоминающих и Штрауса-сына, и Рихарда Штрауса, и Ланнера. Они, эти вальсы, все очень хороши и очень разные по настроениям: и нежные, и полётные (как пушистый лёгкий снежок), и даже не лишенные некоей нервности (очень смело и ярко сыгранной и прожитой оркестром). Вальс может быть очень тихим по звучанию. Как хороши два его плана! Он может быть и колючим, но опять таки, очень красивым. В этом «Снеговике» очень вольготно чувствуют себя все оркестровые группы, особенно привлекательные первые скрипки. Даже всегда подударные валторны здесь были почти безупречны. В общем, что хорошо, то хорошо

Хорошо в этом концерте почти всё. Дмитрий Юровский очень ёмко, образно и красиво обострил свою сюиту из «Снегурочки». Солистка Дарья Шувалова не только поёт красиво, но и в колоратуре чисто (она с самого начала и до конца сюиты поёт в образе, что, в общем-то, далеко не так часто мы слышим в концертах. Оркестрово всё очень радует гармоничностью и отличным исполнением. Правда, певице надо бы посоветовать петь колоратуры немного свободнее (я имею ввиду некую «натужность» на верхах). Отлично прозвучал хор «Прощай, Масленица», но мне показалось было многовато звука. А у Шуваловой не могу не отметить особое умение «петь колокольчиком» на верхах и двойном piano. Если уже придираться, то несколько преувеличена танцевальность в гуляньи берендеев.



Дарья Шувалова

Очень сильное впечатление оставила сцена таяния Снегурочки – «страшный» аккорд tutti и первоклассная динамика звукового движения. В этой сцене, как и во Вступлении и теме Мороза, - оркестр, как говориться, играл выше всяких похвал.

… И вот, наконец, симфония «Зимние грёзы». Первый шедевр молодого Чайковского. Сочинение 13-е. Хорошо, что великий классик не испугался цифры 13, которой, как известно, все побаиваются… Вот тут и пришла в полную силу она, красавица-зима!.. «Грёзы зимнею дорогой» по-хорошему завораживают, к чему, собственно, и стремился композитор. И как логично и изящно проходит главная музыкальная тема через все, по сути, оркестровые группы. Песенные мелодии органично проходят через всю симфонию, одна другой лучше. Удивительный фон движению основных тем задают виолончели (на ультра тишине, тихие, задумчивые), а их контакт с духовыми отличный.

Во второй части – царство струнных. Основная тема в развитии переходит поочерёдно на весь оркестр, становясь всё более фольклорной, виолончельно-задумчивой… Об этом надо говорить и говорить: партитура симфонии открывает перед музыкантами и дирижёром значительные творческие возможности, которыми участники концерта пользовались очень умело. Опять-таки, если говорить о самом впечатляющем в исполнении симфонии, то мне думается, то это было Скерцо – подвижное, танцевальное, игровое, виртуозное, лукавое, весёлое. Хотя… в глубине души в нём намеренно нарастает какая-то тревога. Но возвращается главная тема, она приводит простодушную народную песню, которая, ко всему ещё и вальсовая. И снова народная песня, уже другая в финале. Протяжная, особенно «нутряная». И наступает (молодец Юровский) сумасшедший финал – очень энергичный, шумный, острый, стремительный, буйный, если можно так сказать, выливающийся в подлинный праздник, о чём свидетельствует и громкий торжественный апофеоз - «красавица-зима» всерьёз и, увлекаясь, правит бал!

Наталья ЛАГИНА