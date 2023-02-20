Александр Лазарев и Павел Милюков в преддверии дальнего оптимизма

Сибелиус – Концерт для скрипки с оркестром. Солист П. Милюков.

Шостакович – Симфония № 10. Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Дирижёр А. Лазарев

Программы его выступлений составлены с особой тщательностью. Как правило, он исполняет тех композиторов, ту музыку, которую с полным основанием можно назвать его личной. Или же так часто получается, что сочинения и имена неожиданные, в результате концерта остаются у слушателей как истинно Его музыкой, таков уж этот замечательный дирижёр. Вот таким Его концертом был состоявшийся 31 января в Зале им. Чайковского, открывший его новый год. Зал, конечно был битком, так уж повелось…

Казалось бы, скрипичный концерт Сибелиуса для Лазарева изначально непривычен. Казалось бы… А на деле всех нас, оказывается, ждало очередное лазаревское откровение. И его творческое содружество с талантливым Павлом Милюковым тоже было даже изначально интересным, что оказалось очень интересным и на деле, хотя это сочинение Милюков играет часто и всегда очень хорошо. Мне кажется, что в этот раз Концерт звучал как-то по-новому, более углублённо, более лирично, более по-своему импульсивно и особенно красиво. Очень хорош был самого начала диалог с отлично (не могу не отметить сразу!) выступающим молодёжным оркестром. Общее дыхание, тщательная фразировка, тщательно продуманное дирижёром разноцветье голосов и красок – буквально с первой фразы – в мрачноватом – на фоне отдалённого звучания леса – появления в нижнем регистре – элегантном и одновременно нервном оркестре. Вдруг появилась и совсем, думается, непривычная tutti-тема птичьего щебетанья (оно прописана и у автора, но как-то не очень обычно выделяема оркестровыми решениями). Тут Лазарев не пропустил её в общем хрустальном звучании в piano. Короче можно и должно немало о своеобразии решения главной темы, а можно просто поздравить оркестр и солиста.



ТЕКСТ

…Картины северного колорита, чем-то перекликающиеся с настроениями первой части Первой симфонии Чайковского. Просторные панорамы снежного (именно снежного) чувственного пространства. Возникающая экзальтация всего «коллектива». Захватывающая сила финала, особенное движение в ритме и звуке у всех струнных, и, разумеется, сумасшедшая внутренняя энергия дирижёра. Разумеется, самое сильное впечатление оставляет элегическая, бесконечно вдумчивая вторая часть. Тема грустная и светлая, редкостно красивая. Сибелиус – это Сибелиус! Его надо слушать и уметь играть. В этом исполнении было и то, и другое. И всё-таки ложка дёгтя: в первой части Концерта у Милюкова порой была некая вялость. В плавном движении (да и в стремительном тоже) эта нечаянная вялость не могла быть незаметной. А жаль…

Что касается Симфонии № 10 Дмитрия Шостаковича, то нельзя не говорить об удивительном великолепии прочтения этой изумительной музыки. Как отмечают маститые музыканты-музыковеды, симфония трагична от начала и до конца, но при этом исповедальна и автобиографична. Но в ней скрыта и дальновидная надежда, которую нельзя не заметить после ошеломительной трагичности Седьмой и Восьмой симфоний. И, в самом деле, не случайно композитор ввёл в своеобразный четырёхчастный образ-(символ) монограмму из четырёх звуков d-es-c-h (первые буквы имени и фамилии автора). С самого начала властно захватывает мрачноватая и в чём-то полуторжественная тема. Она по своему меняется, становится меланхолической, постепенно «вбирая» весь оркестр и выходя на tutti с отголосками страдания. Где-то нельзя не ощутить связь со своеобразной «пасторалью» первой части Шестой симфонии Бетховена. Тут же явная связь и со знаменитой темой Седьмой симфонией Шостаковича. Лазарев буквально «парит» над оркестром. Он «ведёт» героический характер главной темы, за ним синхронно устремляется оркестр, с истинным, искренним энтузиазмом. А вторая часть! Просто фантастическая по силе! Пожалуй, в общем прекрасном решении этой симфонии первое место нельзя не отнести именно ко второй части – очень нервной и ожесточённой, стремительной, громкой, короткой, но редкостно насыщенной. А как удивителен финал! – с его захватывающей, знаменитой изящной мелодией, которая постепенно захватывает все оркестровые группы…

Трудно даже найти точные слова, чтобы охарактеризовать эту немыслимую симфонию, которую немыслимо исполнил же феноменальный дирижёр Александр Лазарев. И вот что хочется сказать об этой милостью Божией Десятой симфонии. Это слова Родиона Щедрина: «В ней пульс жизни. Хотите познать время – слушайте её, проникните в мир глубоких и ёмких мыслей её создателя, мир удивительной гармонии сердца и ума. Она полна страстного протеста против жестокости, мещанского благодушия. И в то же время эта музыка всегда гимн человеку, гимн вере в него, хвала её мудрости и доброте… Музыка Дмитрия Шостаковича – это исповедь художника. Сильная своей откровенностью, иногда даже трагичная в своей беспощадной правдивости, не оставляет слушателя равнодушным…» Убедительное подтверждение этих слов – концерт Молодёжного оркестра под управлением Александра я Николаевича Лазарева.

Наталья ЛАГИНА