Свидание с чудом. Моцарт – Musica Viva c А. Рудиным и Н. Луганским

Моцарт – Балетная музыка к опере «Идоменей, царь Критский», К. 367; Концерт № 24 для фортепиано с оркестром, К. 491; Симфония № 41 («Юпитер»), К. 551

Камерный оркестр Musica Viva – дирижёр А. Рудин; Солист Н. Луганский.

Концертный зал им. П.И. Чайковского, 24.10.2022

Как в книге Георгия Чичерина, называвшего Моцарта «бурно-пламенным» и особо подчёркивавшего, что в его «…душе всегда бушевало стремление к правде, и естественности, которые предшествуют великим художественным свершениям». Вторая цитата характеризует Моцарта, возвратившегося после премьеры оперы «Идоменей, царь Критский» из Мюнхена в Париж в 1778 году. Подчеркнув, что всё (тем более к тому времени) творчество Моцарта уверенно определялось словом «динамизм». Почему я начала свою рецензию с этих цитат? Очень просто, да и обязывающе: потому что концерт в зале имени Чайковского, о котором пойдёт речь, начался именно с танцев из «Идоменея», которые (скажу сразу же!) первоклассно сыграл оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина.



Musica Viva под управлением Александра Рудина

«Идоменей» сегодня ставится на сцене и у нас, и за рубежом очень редко. Чаще звучат танцы, которые очень хороши, блестяще и непросто оркестрованы. Они всегда становятся апофеозом концерта. В них всегда подкупает полётная юношеская красота, особая прелесть, бурная молодая жизнь и поистине ошеломительная инструментовка – играют все оркестровые группы и солисты. Это особенно слышно, когда за дирижёрским пультом стоит такой удивительный маэстро, как Александр Рудин! Какие чудные были виолончели, да и вообще, все струнные, торжествующая медь, короткие всплески валторн.

Бодрое, свежее движение очень своеобразного менуэта. А также некое подобие второй темы: появляются сияющие искорки танцевальности. А потом... Потом быстрое и взволнованное движение с отголосками всё той же «главной» (назовём её так) темы, возвращение короткой, но очень красивой валторны.

Рудин всегда славился поразительной динамикой, остротой и точностью движения, хрустальной чистотой и прозрачностью звука. Это и на сей раз проявилось в танцевальной фактуре «Идоменея» и имело своё очень важное и убедительное продолжение.

Я имею в виду совершенно потрясающий 24 фортепианный концерт, блистательно исполненный Николаем Луганским. Я не берусь сказать какой из композиторов великой классики занимает главенствующее положение в репертуаре Луганского. Знаю только, что Моцарт – один из главных. Поразительная виртуозность пианиста, почти умопомрачительные (простите) перле, пронзительная душевная глубина, какое-то внутреннее сияние – можно сказать еще немало восторженных слов и все они будут справедливы. Но в этом дуэте фортепиано и оркестра была особенная красота и сила. Пианист и дирижёр дышали общим дыханием, которое точно и ёмко «отдавалось» в оркестр, передавая в зал подлинное по-настоящему сияющее солнце (помните слова А. Рубинштейна?)



ТЕКСТ

И понятно, как логично звучала в финале концерта гигантская симфония «Юпитер» - последняя из 41 симфоний Моцарта, венчающая его симфоническое творчество. Начало – оно как мощное обещание, преодоление и торжество человека. Каждая из её четырёх частей хороша и бесстрашна, не смотря на разного рода сложности, неожиданности, даже запугивания, но в результате – полное обновление – свет, радость, неожиданная танцевальность, удивительный народный хороводный образ. Бесконечно и безоглядно лирична вся вторая часть симфонии. Но чуть неожиданно наступает некое помрачение. Однако (и это с радостным обаянием подчёркивает точная и гибкая рука дирижёра) наступает того же редкого обаяния третья часть. Это торжествующая природа, уникальный покой. Как замечают музыковеды, тут всё дело в Менуэте Allegretto, которое в конечном счёте виртуозно и звонко ведёт к финалу.

Думается, исполнение «Юпитера» стало вершиной концерта Александра Рудина. Да не просто думается, а так оно и есть. Это была замечательная встреча с чудом.

Наталья ЛАГИНА