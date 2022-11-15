Свидание с чудом. Моцарт – Musica Viva c А. Рудиным и Н. Луганским

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«…Вечный солнечный свет в музыке, имя тебе – Моцарт», ‑ так восторженно говорил о великом австрийце Антон Рубинштейн. Правда это, святая правда.

Моцарт – Балетная музыка к опере «Идоменей, царь Критский», К. 367; Концерт № 24 для фортепиано с оркестром, К. 491; Симфония № 41 («Юпитер»), К. 551
Камерный оркестр Musica Viva – дирижёр А. Рудин; Солист Н. Луганский.
Концертный зал им. П.И. Чайковского, 24.10.2022

Как в книге Георгия Чичерина, называвшего Моцарта «бурно-пламенным» и особо подчёркивавшего, что в его «…душе всегда бушевало стремление к правде, и естественности, которые предшествуют великим художественным свершениям». Вторая цитата характеризует Моцарта, возвратившегося после премьеры оперы «Идоменей, царь Критский» из Мюнхена в Париж в 1778 году. Подчеркнув, что всё (тем более к тому времени) творчество Моцарта уверенно определялось словом «динамизм». Почему я начала свою рецензию с этих цитат? Очень просто, да и обязывающе: потому что концерт в зале имени Чайковского, о котором пойдёт речь, начался именно с танцев из «Идоменея», которые (скажу сразу же!) первоклассно сыграл оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина.

Musica Viva под управлением Александра Рудина
Musica Viva под управлением Александра Рудина

«Идоменей» сегодня ставится на сцене и у нас, и за рубежом очень редко. Чаще звучат танцы, которые очень хороши, блестяще и непросто оркестрованы. Они всегда становятся апофеозом концерта. В них всегда подкупает полётная юношеская красота, особая прелесть, бурная молодая жизнь и поистине ошеломительная инструментовка – играют все оркестровые группы и солисты. Это особенно слышно, когда за дирижёрским пультом стоит такой удивительный маэстро, как Александр Рудин! Какие чудные были виолончели, да и вообще, все струнные, торжествующая медь, короткие всплески валторн.

Бодрое, свежее движение очень своеобразного менуэта. А также некое подобие второй темы: появляются сияющие искорки танцевальности. А потом... Потом быстрое и взволнованное движение с отголосками всё той же «главной» (назовём её так) темы, возвращение короткой, но очень красивой валторны.

Рудин всегда славился поразительной динамикой, остротой и точностью движения, хрустальной чистотой и прозрачностью звука. Это и на сей раз проявилось в танцевальной фактуре «Идоменея» и имело своё очень важное и убедительное продолжение.

Я имею в виду совершенно потрясающий 24 фортепианный концерт, блистательно исполненный Николаем Луганским. Я не берусь сказать какой из композиторов великой классики занимает главенствующее положение в репертуаре Луганского. Знаю только, что Моцарт – один из главных. Поразительная виртуозность пианиста, почти умопомрачительные (простите) перле, пронзительная душевная глубина, какое-то внутреннее сияние – можно сказать еще немало восторженных слов и все они будут справедливы. Но в этом дуэте фортепиано и оркестра была особенная красота и сила. Пианист и дирижёр дышали общим дыханием, которое точно и ёмко «отдавалось» в оркестр, передавая в зал подлинное по-настоящему сияющее солнце (помните слова А. Рубинштейна?)

ТЕКСТ
ТЕКСТ

И понятно, как логично звучала в финале концерта гигантская симфония «Юпитер» - последняя из 41 симфоний Моцарта, венчающая его симфоническое творчество. Начало – оно как мощное обещание, преодоление и торжество человека. Каждая из её четырёх частей хороша и бесстрашна, не смотря на разного рода сложности, неожиданности, даже запугивания, но в результате – полное обновление – свет, радость, неожиданная танцевальность, удивительный народный хороводный образ. Бесконечно и безоглядно лирична вся вторая часть симфонии. Но чуть неожиданно наступает некое помрачение. Однако (и это с радостным обаянием подчёркивает точная и гибкая рука дирижёра) наступает того же редкого обаяния третья часть. Это торжествующая природа, уникальный покой. Как замечают музыковеды, тут всё дело в Менуэте Allegretto, которое в конечном счёте виртуозно и звонко ведёт к финалу.

Думается, исполнение «Юпитера» стало вершиной концерта Александра Рудина. Да не просто думается, а так оно и есть. Это была замечательная встреча с чудом.

Наталья ЛАГИНА

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