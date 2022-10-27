Уральский молодёжный симфонический оркестр в Москве. Увидеть, узнать, полюбить…

Уральский молодёжный симфонический оркестр Свердловской государственной академической филармонии; Дирижёр – главный приглашенный дирижёр Александр Рудин.

Сибелиус – «Финляндия» - симфоническая поэма;

Концерт для скрипки с оркестром, солистка Е.Таросян.

Брамс – Симфония № 1.

Бисы: Паганини – Каприс № 24 для скрипки соло;

Элгар – Вариация «Nimrod» из «Enigma»

Кажется, что ещё несколько минут и в предвечерний лес ворвётся дождь и будет долго хозяйствовать, зовя к вилле «Айнола» (по имени супруги композитора). А ещё кажется, что буквально за каждым деревом прячется некая забавная, странная, а то и страшная зверушка: эти фантастические существа всегда были интересны и симпатичны Яну Сибелиусу.

Оркестр сначала совсем негромко и загадочно сопровождает наше вступление в любимый композитором дом, в котором он прожил последние тридцать лет своей жизни, и где часто звучит чудесный, всем известный «Грустный вальс»… Но сначала нельзя не остановиться возле оригинального памятника. Рядом с высокой стелой на длинной каменной площадке стоит очень узнаваемо сделанная скульптурная голова в окружении своеобразных «лап» – то ли это облака, то ли какие-то детали незнакомых существ. Лицо композитора спокойно и сумрачно, но этот сумрак обещает ожидание чего-то доброго, тёплого, может быть, даже солнечного… Оркестр, выдавая яркую, глубоко эмоционально осмысленную мелодию, подсказывает залу сюжет: важный исторический эпизод из жизни Финляндии с участием фольклорного героя эпоса «Калевала», а так же поэта Рунеберга, обращающегося с пламенным призывом к молодёжи – к борьбе за политическую автономию родины…Сочинение яркое, по объему короткое, но очень содержательное, и называется оно ‑ «Финляндия». Пьеса знаменитая, популярная.

А за этой, в самом деле, любимой и популярной пьесой (уже находясь в лесу) услышали первые аккорды и поразительные напевы скрипичного концерта, звуки чистейшей, нежной и прозрачной виртуозной скрипки, что буквально каждый из нас, сидящих в зале, был уже в прекрасном плену изумительной музыки Сибелиуса. Лично мне не трудно, говоря о концерте, говорить с восклицательными знаками, потому как эту музыку беззаветно любят многие (если не все, кто её слышит), но говорю о себе – эта музыка для меня едва ли не самая главная из всего, что написано для скрипки.

Причём в этом концерте великая музыка собрала ансамбль превосходных исполнителей – оркестр, скрипачка, дирижёр и невероятно богатая душевно и красотой музыка. Поэтому я не стану особо говорить о том, что, где и как было сыграно, потому что сыграно всё было глубоко и органично. И оркестр звучал и в замечательном пении струнных (отмечу виолончели), и мощные духовые, и пение природы (особенно в первой части), и красоты медленных природных, и танцевальностью, и почти романсовой песенности… И очень хороша была солистка Елена Таросян, чутко обращенная буквально к каждой фразе (или ноте?!) своего соло. Молодёжный уральский оркестр отлично чувствует музыку и тщательно следит за выразительной дирижёрской рукой. Исполнение отличается убедительной чувственностью, корректностью и изысканностью звучания, чуткими динамическими оттенками. В общем, исполнение на очень добром уровне и заразительной увлеченности.

Концерт совсем непростой. Однако молодые уральцы показали умный, и высокий уровень исполнительства. А иначе и не могло быть: ведь за дирижёрским пультом стоял такой потрясающий (не боюсь этого слова) маэстро, как Александр Рудин.







Александр Рудин

Радость общения с музыкой, дирижёром и юным оркестром лучшим образом продлилась во втором крупном и опять-таки весьма непростом произведении программы, как Первая симфония Иоганнеса Брамса. Но не могу не заметить, что в самом начале симфонии была пара коротких эпизодов, я бы сказала сумбурных. Но исполнение быстро и вторая часть (и далее вся партитура) настоящему хороша. Спокойное, мудрое размышление второй части, пение первых скрипок, гармония звучания всех оркестровых групп, особенное пиано-пианиссимо на подходе к коде. Подвижное, в чём-то даже танцевальное движение, в чём-то напоминающее (ритмически) «Веселое сборище поселян» в Шестой симфонии Бетховена (третья часть). Тут же неожиданно и логично возникает предчувствие близкой грозы, но это недолго. Потому что вновь возвращается благозвучная радость природы. Это очень красивая, и, увы, очень короткая пастораль, которая входит в яркую четвёртую на тихом пиццикато. Игра с пиццикато очень впечатляет; где-то опять пробуждает намёк на пастораль (флейта), изящно распахивается очень красивая панорама, в которой буквально с самого начала симфонии привольно и влюблённо оказывается человек, герой симфонии, который упорно и энергично идёт к радостному tutti финала. И ещё, что тоже как-то радостно действует на слушателя: звучащие откуда-то издалека валторны воскрешают главную тему части (и даже первой части тоже). Вся четвёртая часть очень хороша: и замечательно венчает симфонию она, став подлинным апофеозом. Жаль, что играют её редко. Не могу не привести слова выдающегося музыканта Ганса фон Бюлова, назвавшего Первую симфонию Брамса Десятой симфонией Бетховена. Дело в том, что в её финале прозвучала тема, отдалённо напоминающая тему «Оды к радости». Она возникает из обаятельного альпийского наигрыша темы allegro финала. А вообще-то как эта симфония хороша!...



Елена Таросян

Да, насчет бисов. Елена Таросян исполнила в очень своеобразной манере 24-й каприс Паганини. А оркестр п/у Александра Рудина просто поразил зал вариацией Nimrod из «Enigma» Эдгара Элгара.

Наталья ЛАГИНА