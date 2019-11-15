Теодор Курентзис в третий раз подряд признан лучшим в Голландии

Жюри премии отметило в номинации «Оркестр» запись Шестой симфонии Малера в исполнении MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

«В этой ошеломительной записи Шестой симфонии Малера enfant terrible Теодор Курентзис как будто заново сочиняет эту партитуру, и ты ловишь себя на мысли, что ты как будто никогда прежде не слышал музыку Малера», — говорится в комментарии жюри.



Теодор Курентзис

Ежегодная премия Edison Klassiek вручается с 1960 года Комитетом по звукозаписи Нидерландов (CCGC) за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии.

MusicAeterna и Теодор Курентзис получают премию Edison Klassiek третий год подряд. В 2017 году они были награждены за запись «Дон Жуана» Моцарта в номинации «Опера», в 2018 году — за запись Шестой симфонии Чайковского в номинации «Оркестр».

Альбом с записью Шестой симфонии Малера в исполнении оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса вышел на лейбле Sony Classical осенью 2018 года.

Как отмечает пресс-служба MusicAeterna, диск уже был удостоен положительных отзывов от ведущих музыкальных изданий и престижных наград. В частности, Шестая симфония Малера получила титул лучшего альбома года Японской академии звукозаписи и вошла в число лучших классических записей 2018 года по версии The New York Times.