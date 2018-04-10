Пермский хор MusicAeterna получил оперный «Оскар»

Всего в номинации «Хор» в этом году было заявлено шесть коллективов. Кроме musicAeterna это хор Баварской государственной оперы, хоры берлинской «Комише опер», Королевского театра в Мадриде, Оперы Сан-Франциско, итальянского театра «Ла Фениче». Хор musicAeterna в этом году был номинирован премию уже в пятый раз, победителем он стал впервые.

Премия вручается в 18 номинациях. В номинации «Оркестр» на премию в этом году впервые был номинирован оркестр musicAeterna.



Теодор Курентзис

Международная премия Opera Awards была создана в 2012 году английским бизнесменом и поклонником оперного искусства Гарри Хайманом и редактором Opera Magazine, музыкальным критиком The Sunday Telegraph Джоном Элисоном, который сейчас возглавляет жюри премии. Первое награждение состоялось в 2013 году. Хор musicAeterna создан в 2004 году в Новосибирске Теодором Курентзисом. Презентация хора в его нынешнем составе состоялась в 2011 году в Перми. В репертуаре коллектива - произведения разных стилей и эпох, а в исполнительстве отдается предпочтение аутентичной манере. В программах звучат сочинения зарубежных композиторов эпохи барокко, шедевры русской хоровой музыки XVIII—ХХ веков, а также произведения современных авторов. Начиная с сезона 2011/2012, musicAeterna принимает участие во всех премьерах Пермского театра оперы и балета, а некоторые артисты хора выступают в сольных партиях. Художественный руководитель хора — Теодор Курентзис, главный хормейстер — Виталий Полонский.

Этапными событиями в творческой жизни коллектива стали: трилогия опер Моцарта — Да Понте Cosi fan tutte (2011), Le nozze di Figaro (2012) и Don Giovanni (2014), балеты «Свадебка» Стравинского (2012) а также последовавшая затем запись для лейбла Sony Classical) и «Геревень» Николаева (2012), оперная премьера «Королева индейцев» Пёрселла (2013), опера Cantos Алексея Сюмака (2016), открывшая оперную программу Зальцбургского фестиваля прошлого года опера «Милосердие Тита» Моцарта (2017) и премьера 2018 года — опера «Фаэтон» Люлли.