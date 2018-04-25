Современная опера на «Золотой маске»

Среди них оказалось и иностранка. Это опера английского классика Б. Бриттена «Билли Бадд», представленная Большим театром как копродукция с Английской Национальной оперой. Екатеринбургский театр оперы и балета привез в столицу «Пассажирку» М. Вайнберга, а экспертный совет «Маски» включил в афишу спектакль «Геликон-оперы» «Чаадский» А. Маноцкова. Эти постановки я знала. Заинтересовали же меня новые работы Пермского театра «Саntos» А. Сюмака и «Родина электричества» Глеба Седельникова из Воронежа.

Опера «Cantos» («Песни») посвящена жизни и творчеству американского поэта Эзры Паунда, чья трагическая судьба связана с политической и социальной обстановкой ХХ века. Всю свою жизнь он создавал фантастический эпос на основе своеобразного языка, со своим образным строем. Человеком он был сложным, противоречивым, совершившим огромное количество ошибок. Эзра Паунд родился 30 октября 1885 года в американском штате Айдахо. Начальное образование получил в штате Пенсильвания. Увлечение поэзией у мальчика обнаружилось рано. В 11 лет на страницах местной газеты было опубликовано его первое стихотворение. Учился в Пенсильванском университете, заинтересовался различными индоевропейскими языками, много путешествовал по Европе. С 1908 жил в Лондоне, где помимо литературной деятельности преподавал романские языки, писал литературоведческие статьи и эссе, делал переводы итальянских, китайских, японских поэтов. В годы Первой мировой войны начал писать свои знаменитые эпические Cantos ( «Песни»). В начале 20-х годов перебрался в Париже. С 1924 по 1948 поэт проживал в Италии. В годы Второй мировой войны встал на сторону фашистского режима Муссолини, вел пропагандистские передачи антисемитского содержания на Римском радио, за что в 1943 г. был лишен американского гражданства, а после окончания войны был осужден и заключен в тюрьму в Пизе. К этому периоду относятся написанные им «Пизанские песни». Вскоре у Паунда случился приступ, который привел к временной потере памяти. После заключения врачей он был переведен в психиатрический госпиталь в Вашингтоне. В 1949 г. поэту за «Пизанские песни» присудили Болингеновскую премию Библиотеки Конгресса, что вызвало настоящий раскол в американской литературной элите. В итоге премию Эзре оставили, но право присуждать ее в дальнейшем передали Йельскому университету. В 1958-м по настоянию писательского сообщества Паунда выпустили из госпиталя. Он вернулся в Италию, где в добровольном молчании, отрекшись от своего творчества, провел последние годы своей жизни. Эзра Паунд умер в Венеции 1 ноября 1972 года и был похоронен на кладбище в Сан-Микеле.

Автор оперы «Cantos» Андрей Сюмак узнал о Паунде четыре года назад, когда работал над оперой о Маяковском. Судьба поэта произвела на него неизгладимое впечатление. Когда музыкальный руководитель Пермской оперы Теодор Курентзис попросил его написать скрипичный концерт, прибавив, что это должно быть нечто удивительное и ни на что не похожее, у композитора возникла идея сочинить концерт для скрипки, но не с оркестром, а с хором, и в нем рассказать об Эзре Паунде. Тем более, что в Пермском театре оперы и балета есть уникальный хоровой коллектив MusicAeterna,который владеет всеми стилями от барочной музыки до авангарда. Так с согласия Теодора Курентзиса и при его активном участии появилась опера, скорее, мистерия «Cantos» для скрипки соло, камерного хора и ударных на основе биографии и произведений Эзры Паунда.

Музыкальный руководитель и дирижер спектакля Теодор Курентзис, режиссер и художник по свету Семен Александровский, художник-постановщик Ксения Перетрухина, художник по костюмам Леша Лобанов, хормейстер-постановщик Виталий Полонский. В опере Паунда символизирует Скрипка (соло исполняют скрипачки Ксения Гамарис и Мария Стратонович), а хор MusicAeterna – это мысли и строфы его стихов, метафора его поэзии, в которой он всегда жил, несмотря на годы молчания.

Постановщики спектакля скорее всего отталкивались не столько от жизни самого Паунда, сколько от духа того времени, времени двух войн, которые перевернули мировую историю. Они создали спектакль -- путешествие во времени, в которое вовлекли и зрителей. Путешествие для них началось на площади перед театром, где их встретила инсталляция с огнем. Пройдя через нее, а затем темным проходом в театре, зрители оказываются в фойе, где рассаживаются по местам и погружаются в прошлое. Сначала это был райский сад, который скоро похоронят. Звучит Скрипка – голос Паунда. Поет хор, а иногда музыкально проговаривает его стихи и мысли на самых разных языках. Ударные возвещают об очередных трагедиях. Продолжается погружение в мир теней, в элизиум, где обитают жертвы ХХ века. Затем зрители в молчании и темноте покидают театр.

Да, это действительно было ни на что не похожее зрелище, которое оставило противоречивое впечатление. Зрители на спектакле были разные. Пришли и те, кто впервые услышал о Паунде, и вряд ли для многих состоялось погружение в его творчество в те далекие времена, в которые он жил, творил, совершал свои ошибки. Тем более, что стихи звучали на разных языках. Но, безусловно, ощущение, что в твоей жизни появилось что-то новое и ранее неведомое, произошло.

Спектакль Воронежского театра оперы и балета «Родина электричества» совсем другой, хотя тоже о прошлом, только нашей страны. Автор оперы Глеб Седельников (1944-2012) - композитор уникальной судьбы. Несмотря на полную слепоту с 9 лет, он окончил музыкальное училище при Московской консерватории, а затем и Московскую консерваторию как музыковед и композитор. Наиболее успешными стали его камерные оперы. «Бедные люди» по роману Достоевского были поставлены Б. Покровским в 1980 году в Московском камерном музыкальном театре, и шли в течение 12 лет. Опера была в репертуаре российских театров, а также и за рубежом: в Чехии, Германии, Болгарии. За ней последовали «Лампочка Ильича» (1981) по произведениям Андрея Платонова, в дальнейшем опера получила название «Родина электричества», и «Медведь» по пьесе А. Чехова (1984). Последняя пользовалась у нас большим спросом и была поставлена в пятнадцати городах. Композитору принадлежат романсы на стихи Пушкина, Блока, Маяковского, а также музыка к кинофильмам и спектаклям.

«Родина электричества» оказалась оперой с несчастливой сценической судьбой. Ее фрагменты прозвучали в 1987 году на фестивале современной музыки «Московская осень». Мировая ее премьера состоялась совсем недавно: 2 июня 2017 г. в Воронеже, городе, где родился и долгое время жил писатель Андрей Платонов. В ней рассказывается о строительстве электростанции в деревне Рогачёвка. 1924 год. Сход. Бывший красноармеец Фрол просит крестьян отдать артели в аренду помещичий сад и обещает построить электрическую станцию, при ней оборудовать мельницу, чтобы не зависеть от кулаков. 1925 год. Торжественное открытие электростанции. Загорается свет. Все поражены: «Впервые от сотворения мира освещена наша темная Рогачёвка!». Прошел год. Набат. Электростанция сгорела, подожженная кулаками. Старуха утешает Фрола: «Это станция сгорела, сынок! А добро – оно осталось все тут. Не горючее оно! Вечное!». Девушка-сирота Евдокия призывает всех жителей снова собрать деньги и построить электростанцию.

Спектакль поставил режиссер, худрук Платоновского фестиваля и Воронежского камерного театра Михаил Бычков, оформил Николай Симонов, одела артистов художник по костюмам Юлия Ветрова, музыкальный руководитель и дирижер - главный дирижер Воронежского оперного Юрий Анисичкин. Спектакль не длительный, в одном действии, в четырех картинах, но емкий и действенный, живой, сразу увлекший зрительный зал. Музыка Седельникова сложная, но композитор очень бережно отнесся к уникальным текстам Андрея Платонова. Вот один из них: «Но не горюет сердце роковое, моя слеза горит в мозгу и думает про дело мировое», - так пронзительно и точно мог написать только Андрей Платонов. В духе «Окон РОСТа» оформил постановку Николай Симонов. В декорациях преобладает красный цвет – ведь постановку воронежцы посвятили 100-летию Октябрьской революции. Массовые сцены мастерски выстроены Михаилом Бычковым и озвучены хормейстерами Ольгой Щербань и Эмилем Гаджиевым. Оркестр п\у Юрия Анисичкина успешно справился с сложной партитурой Глеба Седельникова, а солисты, обладатели ярких и выразительных голосов, со своими партиями. Это прежде всего Анастасия Черноволос – девушка-сирота Евдокия, Кирилл Фролов---Фрол, Максим Шабанов – Семен, его брат, Полина Карташова – Старуха, Антон Оршанский – Фома, «курьезный мужик».

Все современные оперы на фестивале «Золотая маска» получили награды, кроме Воронежского театра оперы и балета, что очень жаль. Жюри музыкального театра, возглавляемое дирижером Павлом Бубельниковым, явно не дооценило более чем достойную работу театра.

Лучшим спектаклем в опере был назван «Билли Бадд» Б. Бриттена — копродукция Большого театра и Английской Национальной оперы. В этом же спектакле «Золотая маска» досталась Полу Стейнбергу как лучшему художнику в музыкальном театре. У Большого театра еще две награды: Специальная премия жюри музыкального театра за уникальный дуэт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в опере Д. Пуччини «Манон Леско» и «Золотая маска» Анастасии Сташкевич за роль Новенькой в балете «Клетка» на муз. И. Стравинского.

Алексей Сюмак стал обладателем «Золотой маски» за оперу «Cantos», а ее постановочная группа в составе дирижера Теодора Курентзиса, режиссера Семена Александровского, художника Ксении Перетрухиной, хормейстера Виталия Полонского и др. получила специальную премию жюри музыкального театра. Кстати, жюри присудило Теодору Курентзису и руководителю балетной труппы Пермского театра Алексею Мирошниченко «Золотые маски» за балет «Золушка» Сергея Прокофьева: Курентзису как лучшему дирижеру в балете, а Мирошниченко -- лучшему балетмейстеру. Кроме того, за костюмы к спектаклю «Золотую маску» вручили художнику Татьяне Ногиновой.

Лучшим режиссером в опере стал Кирилл Серебренников за постановку оперы «Чаадский» в «Геликоне». Екатеринбургский театр оперы и балета увез две награды за оперу М. Вайнберга «Пассажирка» в лице солистки Надежды Бабинцевой за роль Лизы и дирижера Оливер фон Дохнаньи. Добавлю еще лауреатов в классической опере: это солист театра «Новая опера» Евгений Ставинский за роль Мефистофеля в «Фаусте» Ш. Гуно и Александр Наумов как лучший художник по свету в спектакле Мариинского театра «Саломея» Р. Штрауса.

Елизавета ДЮКИНА