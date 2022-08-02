Теодор Курентзис создал «Утопию»

Как сообщает австрийское издание Der Standard, в него вошли 112 музыкантов из 28 стран мира, в том числе Армении, Австралии, Китая, Германии, Израиля, Австрии, США, России и Украины.

«Это попытка оторваться от уважаемых институтов, которые имеют большие заслуги, но в то же время временами находятся в ловушке стандартизированного на международном уровне звука. Мы вступаем в более экспериментальную область, в которой мы все вместе ищем идеальный звук», - говорит Теодор Курентзис.



Теодор Курентзис







Состав оркестра будет варьироваться в зависимости от инструментов, предусмотренных партитурой. Проект финансируется за счет доходов от мероприятий, а также поддерживается частным фондом искусства и культуры DM и несколькими европейскими меценатами.

Первые концерты Utopia должны состояться в октябре 2022 года в музыкальных центрах, поддержавших проект: в Люксембургской филармонии, в «Лайсхалле» в Гамбурге и в Венском «Концертхаусе». В программу первого концерта Utopia вошли произведения, призванные воплотить творческие ориентиры первых десятилетий ХХ века: симфоническая сюита Игоря Стравинского «Жар-птица» (по редко исполняемой версии 1945 года), сюита № 2 из балета «Дафнис и Хлоя» Равеля и его же хореографическая поэма для оркестра «La Valse».