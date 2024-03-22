Теодор Курентзис возвращается в Парижскую оперу

Это будет первый театральный проект дирижёра после отмен премьер с его участием в Мюнхене и Амстердаме в 2022 году.

В 2025 году запланировано возвращение в Парижскую оперу Теодора Курентзиса. Об этом сообщает телеграм-канал «Оперного балета».

Вместе со своим оркестром Utopia дирижёр выпустит оперу Рамо «Кастор и Поллукс». Премьера запланирована на январь 2025 года в Опера Гарнье.



Теодор Курентзис

В качестве режиссёра спектакля приглашён Питер Селларс, с которым Курентзиса связывает многолетнее сотрудничество: вместе они выпустили «Иоланту» Чайковского и «Персефону» Стравинского в Мадриде, «Королеву индейцев» Пёрселла в Перми и оперы Моцарта в Зальцбурге.

В качестве хормейстера-постановщика выступит бывший главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Виталий Полонский – руководитель хоров MusicAeterna и Utopia.

Теодор Курентзис должен был в 2022 году поставить в Баварской опере новое сочинение крупнейшего современного композитора Георга Фридриха Хааса «Кома» в сотрудничестве с Ромео Кастеллуччи, однако премьера несколько раз переносилась и со временем исчезла из повестки.