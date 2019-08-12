Теодор Курентзис переехал в Петербург

Он займет часть помещений в историческом Доме радио в центре северной столицы, сообщает телерадиокомпания (ТРК) «Петербург» (Пятый канал), в чьей собственности находится здание.



Теодор Курентзис

- Действительно, в наш город переезжает один из лучших музыкантов планеты - Теодор Курентзис. Он приглашен нами в качестве арендатора. Это станет безусловным событием для культурной жизни города, да и всей страны в целом, - говорится в сообщении ТРК.

Собственник Дома радио выражает надежду, что сотрудничество с Курентзисом и его оркестром «наполнит стены Дома радио новыми смыслами и укрепит позиции Санкт-Петербурга как культурной столицы России». При этом телерадиокомпания утверждает, что передача помещений Курентзису не отразится на работе радио «Петербург», студия которого располагается в историческом здании, а также на сохранности архивов.

- Студии радио «Петербург», пленочный и нотный архивы, все, связанное с Ольгой Берггольц и блокадным радио, остаются на своих местах, а условия хранения существенно улучшаются, - отмечает ТРК.

Сейчас в Доме радио идет плановый ремонт.