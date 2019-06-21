Теодор Курентзис покинул Пермский театр

«Мне очень жаль, что это произошло, но я уважаю позицию Теодора. Театр вступает в новую реальность, его ожидает переходный период. Мы будем сохранять и развивать традиции, заложенные Теодором, держаться курса, им намеченного», — рассказал Борисов.



Теодор Курентзис

По его словам, пусть Курентзис и оставляет свой пост в театре, но со своим зрителем он расставаться не будет: с нового сезона он становится художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля. Кроме того, дирижер продолжит радовать пермяков симфоническими программами и будет ставить спектакли.

«Важно сохранить тот заряд, который Теодор привнес в жизнь театра и города. Благодаря его творческой энергии в Перми были реализованы проекты, о которых никто и не мечтал, сюда приезжали великие музыканты, артисты и художники», — добавил Борисов.

Исполнительный директор театра пообещал сохранить коллектив и поддерживать рабочую стабильность в труппе. Тем более Курентзис задал высокую планку в работе.

«Эпоха Теодора Курентзиса в Перми продлилась всего восемь лет, но какие это были годы! Его стремление к запредельному качеству исполнения определило место Пермской оперы в авангарде современного театрального контекста. Наш театр стал конкурировать не только со столичными театрами, но с лучшими мировыми сценами, нередко определяя зарубежную новостную повестку», — подчеркнул Борисов.

Он добавил, что записи оркестра musicAeterna неоднократно отмечались и признавались одними из лучших экспертами таких международных премий, как ECHO Klassik, Edison Klassiek, Gramophone Classical Music Awards, Diapason d’Or, Der Preis der deutschen Schallplattenkritik и других. Также в 2018 году хор musicAeterna был назван лучшим коллективом мира, став лауреатом премии International Opera Awards — оперного «Оскара».