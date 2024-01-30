С 14 по 25 февраля в Сочи пройдет Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета

Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи – уникальное событие в сфере классической музыки и академического искусства, сочетающее в себе мультижанровость и высочайшее чувство вкуса как основу составления фестивальных программ. По традиции на фестиваль маэстро Башмет соберет в Сочи лучшие концерты академической, джазовой, этнической музыки, шедевры балета, драмы, арта, выставки, марафоны, детские программы и многое другое. В течение двух недель сочинцам и гостям города-курорта будет предложено посетить минимум два концерта в день на разных площадках, а также поучаствовать в просветительских и образовательных проектах, большая часть которых доступна бесплатно, при условиях предварительной регистрации.



Юрий Башмет

Вот уже 17 лет, как благодаря фестивалю меняется и статус города Сочи. Из летнего города-курорта он неизменно превращается в зимнюю культурную столицу, привлекая гостей не только со всей России, но и из зарубежных стран. Кроме того, за долгие годы существования фестиваль не только получил, но и взрастил свою публику: публику с тонким музыкальным вкусом, которой из раза в раз маэстро Башмет преподносит все новые премьеры. Сохраняя традиции прошлого, Фестиваль создает будущее – заказывая молодым авторам новые сочинения, многие из которых затем продолжают свою сценическую жизнь на самых разных площадках нашей страны.

Кроме того, с 2011 года фестиваль входит в состав Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни не только нашей страны, но и Европы, и всего мира. И неизменно, с каждым годом он продолжает соответствовать каждому эпитету из своего названия – это и неизменно международный фестиваль с участниками из разных стран, и по-настоящему – феерия искусства.

Среди участников этого года – настоящая россыпь звезд: Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Кристина Бабушкина, Михаил Пореченков, Игорь Бутман, Светлана Захарова, Симона Кермес (сопрано, Германия), Денис Мацуев, Теодор Курентзис и его musiсАeterna, Ольга Перетятько, Вадим Репин, Екатерина Мечетина, Екатерина Мочалова, хор Сретенского монастыря, а также сам маэстро Башмет и сразу три его коллектива: лауреат премии «Грэмми», камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и уникальный Всероссийский юношеский симфонический оркестр, который в этом году отмечает 12-летие.

Иностранные артисты в этом году будут представлены коллективами и солистами, в том числе играющими на редких инструментах, из Китая, Бахрейна, Италии, Франции и Германии, среди которых: Минг-квартет (Китай), оркестр La Venexiana (Италия), Nahawend Ensemble (Бахрейн), Ду Ксюянь (гуджень, Китай), Ло Чаовэнь (скрипка, Китай), Хассан Моатац Эль Молла (ребаб, Катар-Египет), Дэвид Лайвли (фортепиано, Франция) и другие.

Тональность всему фестивалю задаст вечер романсов и русских народных песен 14 февраля в исполнении одного из лучших оперных певцов современности, которого нередко сравнивают с Федором Шаляпиным, дважды лауреата премии «Грэмми» Ильдара Абдразакова. Вместе с ним на сцену Зимнего театра выйдут Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова (художественный руководитель — Геннадий Дмитряк) и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением маэстро Башмета.

15 февраля на сцене Зимнего театра – культовый спектакль, без которого не обходится ни один фестиваль искусств маэстро Башмета: «Не покидай свою планету» по мотивам повести Экзюпери «Маленький принц». Этот спектакль родился во время фестиваля в Сочи еще в 2016 году и с тех пор идет с неизменным аншлагом, на какой сцене бы он не показывался. Главную – и единственную – роль в нем исполняет Константин Хабенский, также полноправным участником спектакля является камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета. Режиссер-постановщик, автор литературной композиции, сценограф и художник по костюмам – Виктор Крамер, композитор – Кузьма Бодров.

Торжественный гала-концерт открытия фестиваля состоится 16 февраля и объединит на одной сцене звезд мирового олимпа, юных музыкантов и выдающиеся творческие коллективы. Так, в этот вечер для гостей фестиваля выступят немецкая оперная дива, королева Барокко Симона Кермес, всемирно известный пианист Денис Мацуев, сам маэстро Башмет, который встанет за дирижерский пульт двух коллективов – «Солистов Москвы» и Всероссийского симфонического юношеского оркестра, а также Мария Зайцева (виолончель), Любовь Лазарева (альт), и исполнители из Китая Ду Ксюянь (гуджень) и Ло Чаовэнь (скрипка). В программе концерта – ретроспектива лучших образцов академической музыки от эпохи Барокко до наших дней. В том числе и мировая премьера современного композитора Валерия Воронова (Германия) - Пьеса для китайского инструмента и симфонического оркестра «Луна в зените».

17 февраля на сцене главной площадки Фестиваля – Зимнего театра города Сочи, - спектакль-концерт «Рождение человека» по рассказам Максима Горького и произведениям Эдварда Грига в исполнении знаменитых артистов театра и кино Евгения Миронова и Александры Урсуляк. В творчестве Горького и в воспоминаниях о нём называется большое количество музыкальных произведений: от русской народной песни до мировой классики. Одним из любимых композиторов писателя был норвежский композитор Эдвард Григ, так что именно его сочинения и легли в основу спектакля-концерта. Также участие в музыкально-литературном вечере в постановке Марины Брусникиной принимают камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета и фольклорный ансамбль «Комонь».

Еще один музыкально-литературный вечер «Истории любви» состоится в рамках фестиваля 18 февраля. В этом спектакле актеры МХТ имени А.П. Чехова, среди которых Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Игорь Золотовицкий и другие прочтут со сцены рассказы Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Александра Куприна, Александра Вампилова. Каждый рассказ – история любви. Первой, безответной, счастливой, святой… У каждой истории – своя музыка, специально написанная композитором Кузьмой Бодровым, которая прозвучит в исполнении Камерного ансамбля «Солисты Москвы». За дирижерским пультом маэстро Юрий Башмет. Премьера этого спектакля состоялась в рамках Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Москве в 2023 году, но «Истории любви» уже успели полюбиться публике и прессе.

19 февраля сочинскую публику ждет неординарный концерт «Барокко четырех континентов», в рамках которого на одной сцене объединятся коллективы из Китая, Бахрейна, Италии и России. Такие разные и в то же время – имеющие что-то общее, они представят произведения, наиболее ярко отражающие богатство и разнообразие своих культур.

Вечер джаза в этом году будет представлен культовой программой «Классика встречает джаз», где 22 февраля встретятся Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр и маэстро Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы». Два маэстро встречаются на сцене уже не первое десятилетие, однако каждая новая встреча дает новый импульс совместному творчеству. Выдающиеся музыканты и близкие друзья прекрасно чувствуют стиль друг друга и виртуозно демонстрируют это в совместной программе.

А на вечере балета 24 февраля в этот раз программу представит знаменитая прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, которая привезет в Сочи фрагменты лучших балетов мира в исполнении звезд балетного мира: Артемия Белякова, Александра Могилева, Екатерины Крысановой, Владислава Лантратова, Елизаветы Кокоревой и других.

21 февраля фестиваль в Сочи уже во второй раз посетит знаменитый дирижер Теодор Курентзис со своим оркестром musicAeterna, с новой симфонической программой, в которой соединяются два симфонических шедевра XIX и XX столетий – симфоническая сюита «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова и Пятая симфония Сергея Прокофьева. Сочинения разных эпох и стилистических направлений объединяет школа: Прокофьев как выпускник петербургской-петроградской консерватории унаследовал методы оркестровки, разработанные профессором консерватории Римским-Корсаковым.

В жанре драматического театра на этом фестивале сразу две премьеры. Первая, спектакль «Соборяне. Картины русской жизни» по Николаю Лескову пройдет 20 февраля на сцене Зимнего театра. Это совместный проект Зимнего международного фестиваля искусств и Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя. Режиссер-постановщик – заслуженная артистка России Полина Агуреева. Полноценным участником спектакля также является камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Произведения Н.С. Лескова — артистически тонкие, невероятные и правдивые картины русской жизни. В поисках своих героев Лесков обращался к древнерусской литературе: к жанрам жития, летописи, сказаний. Это позволило наполнить образы архетипическим звучанием — тем, что и сейчас, с течением времени, остается исконно русским.

Хроника «Соборяне» — это переплетение самых разных человеческих типов. Лесков-художник приблизился к тайне, которая называется «русская душа». В русской душе Лесков подметил нечто такое, что способно сделать грешника праведником. Праведники Лескова –– это блаженные, их святость – явление метафизическое, вечно русское.

В спектакле принимают участие Илья Шакунов, Полина Агуреева, Максим Литовченко, Алексей Вертков, Дмитрий Высоцкий, Наталья Егорова, Александр Андриенко, Анатолий Просалов, Марк Бурлай, Варвара Насонова, Антон Лызо, Александр Хохлов, Павел Комаров.

Еще одна большая премьера фестиваля состоится 23 февраля – спектакль «Сокровенные люди» в постановке знаменитого режиссера Виктора Крамера и с Сергеем Гармашом и Кристиной Бабушкиной в главных ролях.

В программе гала-концерта закрытия фестиваля 25 февраля – сразу две мировые премьеры: Folded Linen для симфонического оркестра Олега Крохолева и Пьеса для арабской виолончели Кузьмы Бодрова. Также в этот вечер прозвучат увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Моцарта, Концерт для скрипки с оркестром Чайковского, фрагменты из опер Беллини и Бизе, сюита из музыки к балету «Дафнис и Хлоя» Равеля и Рапсодия в стиле блюз Гершвина. Исполнители – Вадим Репин (скрипка), Ольга Перетятько (сопрано), Дэвид Лайвли (фортепиано, Франция), Хассан Моатац Эль Молла (ребаб, Катар-Египет) и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением маэстро Башмета.

Как и в прошлые годы, фестиваль не ограничится пространством только главной площадки – Зимнего театра. Особенная программа ждет гостей форума также в Зале камерной и органной музыки города Сочи.

Здесь впервые пройдет марафон романистических сонат (совместно с Санкт-Петербургским Домом музыки), Третий органный марафон, камерные концерты, Турнир поэтов и ежегодный, Десятый Международный конкурс молодых композиторов, посвященный Альфреду Шнитке и Святославу Рихтеру.

23 февраля в этом зале пройдут сразу три мероприятия в рамках детского дня: кукольный спектакль «Легенда о добром сердце» Воронежского театра кукол имени В.А. Вольховского в 11:00, концерт «Музыка детям» в 14:00 и «Рассказы о животных» Павла Любимцева в 17:00.

Также в Зале камерной и органной музыки пройдут отчетные гала-концерты департаментов Международной музыкальной академии. Кроме того, в рамках Фестиваля развитие получат Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, Школа молодого продюсера, Фотошкола. Одним из событий для профессиональной среды станет ежегодная Международная конференция директоров учреждений культуры России, Европы и Азии, а также пройдут встречи Клуба профессионального слушателя (ведущая – Ляля Кандаурова).