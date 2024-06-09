Певица, художница и литератор Мария Башкирцева: из XIX века в 2024

Короткая, но невероятно творчески насыщенная жизнь этой молодой женщины (она не дожила и до 26 лет), сделала ее культовой фигурой в России и во Франции (где она похоронена) – и не только для современников. При жизни Марии Башкирцевой ее художественное мастерство вызывало удивление и восхищение; возлагались надежды и на ее талант оперной певицы; а ум, красота и вкус Башкирцевой делали ее заметной фигурой светской жизни. Всего за семь лет активной работы Мария Башкирцева создала более 150 полотен, 200 рисунков, 35 пастелей и несколько скульптур, обращаясь почти ко всем жанрам: натюрморту, бытовому, историческому, аллегорическому, пейзажу и портрету. Единственная в России выставка её произведений состоялась в Русском музее в 1929 году.



Мария Башкирцева

«Дневник», который она вела с четырнадцати лет, опубликованный после смерти, стал настоящим литературным феноменом, выдержавшим множество переизданий – в России, США, Германии, Италии, Испании, Франции, Польше, Аргентине и других странах. Открытость и страсть, с какими Мария Башкирцева размышляла о своей судьбе, о вопросах творчества и положении женщин, о поиске любви и счастья, поражали и были близки читателям разных стран.

Картины Башкирцевой сегодня хранятся в России (в т.ч. в Русском музее и Третьяковской галерее), во Франции (в т.ч. в музеях Орсэ и Пти-Пале), в музеях и галереях Австрии, Греции, США, Канады, Украины, Нидерландов, Сербии.

Марина Цветаева, посвятившая ей свой первый поэтический сборник, писала: «А Марию Башкирцеву я люблю безумно, с безумной болью. Я целые два года жила тоской о ней. Она для меня так же жива, как я сама».

Илья Репин так оценивал Башкирцеву: «По-моему, это была исключительная натура, конечно, недюжинная. Дерзость, отвага, самомнение в юные годы сопровождали многих гениальных людей. Она умерла так молода. А при такой кипучей идеями голове она, конечно, пошла бы гораздо дальше своего ментора Бастьена…»

В наши дни личность и творчество Марии Башкирцевой выходят из тени и вновь привлекают внимание исследователей. Выставка позволяет не только вновь открыть художницу Марию Башкирцеву, но и узнать судьбу прекрасной молодой женщины, понимавшей всю красоту и сложность жизни. На выставке будут представлены уникальные экспонаты из частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых одна из первых масштабных работ «Молодая женщина, читающая «К вопросу о разводе» А. Дюма», с которой художница дебютировала на Салоне 1880 года, вызвавшая большой общественный резонанс и считавшаяся в течение ста лет утраченной; а также «Портрет Клотильды Гределю» (1880 г.) и «Женский портрет».

Также в экспозицию выставки войдут графические работы художницы, созданные ею в период обучения в парижской частной Академии живописи Родольфа Жюлиана, первые издания «Дневника» Башкирцевой из разных стран, публикации русской и зарубежной прессы, посвященные художнице, книги и статьи о ней, личные вещи (от туфелек до сумочек и украшений), фотографии, архивные документы, а также «Бюст Марии Башкирцевой» (1895, Шарль-Рене де Поль де СенМарсо, копия, выполненная в мастерской Лувра). Выставку дополнят девять копий картин из музейных собраний, искусно выполненных художниками-реставраторами.

Мария Башкирцева родилась 12 ноября (24 ноября) 1858 года в дворянской семье в имении Гавронцы Полтавской губернии в Российской империи. Точная дата ее рождения (измененная в связи с семейными обстоятельствами) была только недавно подтверждена с помощью архивных документов, найденных исследовательницей Татьяной Швец. Жизнь и творчество этой русской художницы были тесно связаны с французской культурой, ведь большую часть сознательной жизни она провела во Франции, в Париже. Мария Башкирцева обучалась в Академии Родольфа Жюлиана, выставляла свои полотна на Салоне, там же в 1885 году прошла посмертная выставка её работ. В 1889 году 12 полотен художницы были представлены на Парижской всемирной выставке, несколько картин приобрело французское правительство для французских музеев. Её работы экспонировались в Лувре, а затем, с открытием музея Орсе, были переданы в его экспозицию, где находятся и по сей день, также как в других музеях мира. Значительная часть художественного наследия Марии Башкирцевой, переданная из Русского музея в музеи Украинской ССР, была утрачена (возможно, погибла или была вывезена фашистскими войсками при отступлении) во время Великой Отечественной войны. В нашей стране произведения Башкирцевой чрезвычайно редки и практически не покидают музейных собраний.

Дневниковые записи, которые легли в основу издания «Дневника», Башкирцева вела на французском языке: сто шесть толстых тетрадей, ежедневные откровения, признанные уникальным психологическим документом становления многогранной и талантливой личности. Дневник Башкирцевой издан посмертно в 1887 году во Франции и стал бестселлером, переведенным на многие европейские языки и неоднократно переизданным. В настоящее время в России ведется работа над переводом полного авторского текста «Дневника» Марии Башкирцевой.

Ги де Мопассан, с которым она некоторое время вела переписку, так сказал о Марии: «Это была единственная роза в моей жизни...».

Поэт и драматург Франсуа Коппе писал о Марии Башкирцевой:

«Я видел её только один раз,

я видел её в течение одного часа,

я не забуду её никогда…»