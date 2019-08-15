Ушел из жизни Армен Мерабов

Об этом сообщается в фейсбуке фонда. Музыканту было 44 года.
Нет слов, чтобы описать это горе. Нет слов, чтобы поддержать Мариам Мерабову (Mariam Merabova), его любимую супругу, с которой вместе они прожили жизнь, родили троих чудесных детей и спели множество великолепных песен... Мы скорбим по Армену, пытаемся смириться с мыслью, что его больше нет, но пока не можем в это поверить, — говорится в сообщении.
Причины внезапной смерти артиста не разглашаются. Друзья и коллеги Мерабова оставляют в фейсбуке многочисленные соболезнования.
14 августа ушёл из жизни невероятно талантливый музыкант, создатель и руководитель проекта ”Miraif” Армен Мерабов. Величайший пианист, композитор, аранжировщик! Обжигающая боль, ступор, невозможность поверить в происходящее... Дайте нам время, пожалуйста. Совсем скоро появится информация о дне и месте прощания с маэстро, - сообщается в группе Мариам Мерабовой.
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