Первый «Гринфест» соберет Мерабову, Манукяна и Лахути

Честность в музыке, с первой и до последней ноты, ответственность за каждый воплощенный звук и осознанность в каждой доле и паузе – таким было творческое кредо Романа Гринёва. Его друзья, коллеги-музыканты, которые разделяют эти принципы, стали участниками «Гринфеста» – фестиваля «честной музыки» памяти бас-гитариста.

Год назад, после благотворительного концерта, собравшего цвет столичной джазовой сцены, когда в течение 5 часов через сцену прошло около 70 музыкантов, фестиваль решили проводить ежегодно в день рождения Романа 8 декабря.



Роман Гринев

Его называли "русским Пасториусом" за внешнее сходство и невероятную технику пальцевой игры. Сам он не любил подобных сравнений и всю жизнь отстаивал собственные творческие идеалы. Еще во время обучения в Гнесинском училище в конце 90-х музыкант основал одну из первых фанк-групп в стране. Группа называлась Funk You - ее популярности поспособствовал певец Николай Арутюнов (экс-Лига Блюза), который сотрудничал с молодыми музыкантами.

На протяжении жизни Роман Гринёв был искренним и бескорыстным подвижником фанка и фьюжн в России. Он сотрудничал с большинством московских групп, входивших в сообщество Funk Family, и со множеством афробит-команд, среди которых - Kimbata, Sun Music, Afrikanda. А позднее основал собственный проект Fusion Port, где создавал проекты в стиле джаз-фьюжн.

Музыкант был также известен по работе в группе «Станция Мир», ритм-секция которой с его приходом приобрела плотное, грувовое звучание. С его участием были записаны два альбома: "Current Bluesic" и "Вопреки Гравитации". Многие помнят выступления группы с Федором Чистяковым, лидером группы «Ноль».

Роман Гринёв оставил свой след в развитии нескольких музыкальных направлений в России. Джаз и фьюжн, блюз, фанк и афробит – в этих сферах он осуществлял свой творческий поиск.

Именно эти стили станут основой фестиваля, цель которого – объединить на одной сцене лучших представителей жанров, дать развитие музыке, которой Роман посвятил свою жизнь.

«Неординарная личность, совершенно уникальный человек, феномен. Знакомство с Ромой никого не оставляло равнодушным. Он успел повлиять на очень многих людей, музыкантов и не только, определил их путь в творчестве и по жизни. Я думаю, что такая мощная энергия, которую являл собой Рома Гринёв, после его физического ухода продолжает существовать. И находит свое выражение, например, в этом фестивале, - говорит Маргарита Матвеева, один из организаторов фестиваля. - Джаз и фьюжн, блюз, афробит и, конечно же, фанк – в его творчестве они переплетались. Наша цель в рамках фестиваля – это объединение стилей, которые Рома исследовал, в которых реализовывал свои идеи. Сам он как настоящий музыкант существовал вне рамок и ограничений, он чувствовал музыку насквозь и был предан ее сути. На фестивале будут коллективы всех этих жанров, причем самые лучшие их представители».

«У Ромы всегда были сильные в творческом плане коллеги, друзья, единомышленники, – добавляет соорганизатор Ольга Гарбо. – Очень яркие музыканты! Соединить их творчество на одной площадке – это счастье. "Музыка должна идти через музыканта как через хороший датчик" говорил Рома. Мы не сомневаемся, что энергетически и музыкально это будет наполненное мероприятие. Это само по себе важный смысл. Хочется также, чтобы Рома Гринёв младший взрослел, наблюдал и осознавал через данное фестивальное движение ценность своего папы в мире музыке».

В программе фестиваля, условно поделенного на три части – джаз и фьюжн, блюз, фанк и афробит – Мариам Мерабова, Сергей Манукян, Анна Королева, Дмитрий Илугдин, Алексей Круглов и Круглый Band, Алексей Давлетшин, Асия Шакирова, Гия Дзангидзе&Modern Blues Band, Юрий Новгородский&Backstage Band, Ольга Олейникова&More Reflections, Борис Плотников Band, группы «Станция Мир», Kimbata, UniverSoul Феликса Лахути.

«Гвоздем программы» будут группы Fusion Port и Funk You – проекты Романа Гринёва, где он реализовывал себя в том числе как композитор. Прозвучат его авторские вещи в исполнении коллег, называющих их «классикой русского фьюжна» (цитата от Феликса Лахути).

Начало мероприятия в 19.00. Клуб Алексея Козлова (ул. Маросейка, д.9/2, тел.: +7 (926) 952-00-77).