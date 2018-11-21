Мариам Мерабова спела о маме

«Я бесконечно счастлива представить песню, которая была написана для сериала «Мама», стартовавшего на канале «Домашний», и в котором я так же сыграла одну из ролей. Уверена, что песня получилась очень личной и проникновенной, потому что музыку написал совершенно потрясающий джазовый пианист и композитор Сергей Чипенко, а стихи режиссер сериала Гузэль Киреева. Создавать «простое» - это самое сложное, но авторам и мне, как я думаю, это удалось! Песня получилась настолько близкой к сердцу, что её можно смело назвать эталонной эстрадной, в которой и прекрасная мелодия и очень тёплый текст. Такие песни редкость и «Мама» точно обречена стать по-настоящему народной!», - рассказывает Мариам Мерабова.