Мариам Мерабова посвятила песню ушедшему из жизни мужу

«Для меня запись этой песни стала очень важной и жизнеутверждающей. Вопреки разлукам и смертям, любовь всегда остаётся вечной! Песню «Сердце на двоих», написанную Анной Мельниченко и Алексеем Мироновым, очень любил мой муж. Мы с ним были в тот момент, когда эта песня только родилась и звучала ещё под гитару. Потом уже её оформил великолепно в аранжировке Александр Афанасов и она окончательно зазвучала. И только сейчас я решила её записать, в первую очередь – для Армена, а потом уже для себя, чтобы суметь устоять, каждый раз исполняя её, помнить и верить в то, что Жизнь вечная и Любовь вечная и что однажды мы обязательно с ним встретимся», - рассказывает Мариам Мерабова.
Напоминаем, что 14 августа 2019 года ушел из жизни известный композитор, пианист Армен Мерабов.
Премьера песни «Сердце на двоих» состоялась на официальном YouTube-канале Мариам Мерабовой, а также на всех цифровых площадках мира.
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