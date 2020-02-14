Мариам Мерабова посвятила песню ушедшему из жизни мужу

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Состоялся релиз нового сингла Мариам Мерабовой «Сердце на двоих», посвящённый мужу Армену Мерабову (слушать песню).

«Для меня запись этой песни стала очень важной и жизнеутверждающей. Вопреки разлукам и смертям, любовь всегда остаётся вечной! Песню «Сердце на двоих», написанную Анной Мельниченко и Алексеем Мироновым, очень любил мой муж. Мы с ним были в тот момент, когда эта песня только родилась и звучала ещё под гитару. Потом уже её оформил великолепно в аранжировке Александр Афанасов и она окончательно зазвучала. И только сейчас я решила её записать, в первую очередь – для Армена, а потом уже для себя, чтобы суметь устоять, каждый раз исполняя её, помнить и верить в то, что Жизнь вечная и Любовь вечная и что однажды мы обязательно с ним встретимся», - рассказывает Мариам Мерабова.

Напоминаем, что 14 августа 2019 года ушел из жизни известный композитор, пианист Армен Мерабов.

Мариам и Армен Мерабовы на сцене
Мариам и Армен Мерабовы на сцене

Премьера песни «Сердце на двоих» состоялась на официальном YouTube-канале Мариам Мерабовой, а также на всех цифровых площадках мира.

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