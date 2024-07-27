Олег Газманов отметит день рождения большим летним концертом на ВДНХ

В программу войдут самые известные и любимые публикой композиции, а также новые песни. Концерт, который, без сомнения, оставит яркое послевкусие в сердце каждого зрителя, приурочен ко дню рождения артиста 22 июля.

«22 июля этого года мне исполнилось 73 года, – делится Олег Газманов. – И примерно в это же время будет последний концерт из программы «55 лет на сцене». Я и моя группа «Эскадрон» постараемся сделать так, чтобы все запомнили этот концерт на ВДНХ. Выступать на открытом воздухе и в помещении – это совершенно разные по энергетике концерты. На открытых площадках происходит более интенсивный обмен энергиями, люди там сразу раскрепощены».



Олег Газманов

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



На главной сцене ВДНХ Олег Газманов выступал несколько раз в составе различных гала-концертов, а также проводил творческий вечер, где его песни пели победители проекта «Родники», а также исполнители из проекта «Таврида». С локацией тесно связаны и детские воспоминания Олега Михайловича:

«Для меня ВДНХ – это особый мир. Я с нетерпением жду этого концерта, потому что сама атмосфера пространства отличается от любой другой. Дело в том, что, когда я был маленьким, мама оставляла меня у сестры моей бабушки в Москве, и ее дом находился рядом с выставкой достижения народного хозяйства. Я практически каждый день перелезал через забор. Исследовал огромную территорию выставки и посещал великолепные павильоны. И это ощущение праздника и новые знания остались со мной на всю жизнь!»

Начало концерта: 16 августа, 20:00