Газманов спел строителям про Крымский мост

«Впечатления невероятные, это место силы какое-то, здесь кипит жизнь, несмотря на то, что тут ужасно холодно, пронизывающий ветер. Энергетика потрясающая. Я восхищаюсь этими людьми, которые строят Крымский мост», - поделился народный артист России Олег Газманов.



Олег Газманов

Олег Газманов встретился с рабочими не только на строительной площадке, но и в зрительном зале. Он дал концерт для строителей Крымского моста.

В программе концерта, помимо известных и всеми любимых песен Олега Газманова, - композиция, которая заняла первое место в конкурсе песен и стихов про Крымский мост. Ее автор - Леонид Чернышев, водитель из Иванова. Премьера состоялась в сентябре на музыкальном фестивале «Новая волна» в Сочи. Для строителей Крымского моста Олег Газманов пел ее впервые.