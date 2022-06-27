Олег Газманов порвал на своем концерте флаг США

О происшествии написала в Telegram-канале жена артиста, дизайнер Марина Газманова.



Олег Газманов

Во второй половине концерта 70-летний Газманов неожиданно прекратил петь. После этого зрители услышали хлопок, и находившийся под потолком флаг РФ упал вниз. Далее его вдруг заменил флаг США.





Тогда Олег Газманов сам поднялся на десятиметровую высоту, и поменял флаг обратно на российский. Спустившись с высоты, он разорвал знамя Соединенных Штатов на куски.

«На моих концертах только российские флаги! Кому не нравится, уезжайте в Америку!» — заявил Олег Газманов.

Позднее выяснилось, что провокацию устроил один из сотрудников концертного зала. Он знал, как работает механизм подъема флагов.