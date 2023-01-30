Олег Газманов получил 17 млн «на патриотизм»

Проект патриотической песни Газманова будет называться «Родники». Конкурс, по задумке организаторов, должен стать «новой патриотической волной», по его итогам планируется гала-концерт в Ставрополье.



Олег Газманов

Деньги выделены Президентским фондом культурных инициатив.

На сайте проекта уже есть каталог патриотических песен, в топ которого на текущей неделе вошла, в частности, «Баллада про пацанов, ставших бойцами Российской армии». В ней рассказывается о неблагополучных молодых мужчинах, которые во время боевых действий поняли, что «нигде так не нужны, как Родине бесценной». Кроме того, есть песни «Господь сегодня думает по-русски» и «Картошечка в мундирах».