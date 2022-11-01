Олег Газманов и Полина Гагарина названы россиянами лучшими

В народном рейтинге лидируют Олег Газманов и Полина Гагарина.

В числе популярных оказались также Shaman (Ярослав Дронов) (13%), Николай Басков (9%), Филипп Киркоров (8%). По 6% назвали Григория Лепса и Сергея Лазарева; по 4% — Николая Расторгуева (Группа «Любэ») и Льва Лещенко.



Олег Газманов

Исследователи ВЦИОМа отметили, что на музыкальные вкусы россиян влияют возраст и пол. Так, Олега Газманова чаще называли мужчины (17%) и граждане старше 60 лет (18% против 1% среди 18-24-летних). А имя Shaman (Ярослав Дронов) чаще звучит от женщин (16% против 6% среди мужчин) и граждан среднего возраста 35-59 лет (16-17%).

Лучшей отечественной исполнительницей россияне в этом году назвали Полину Гагарину (14%). Второе место у Аллы Пугачёвой (8%), третье у Валерии (7%). В рейтинг вошли также Лариса Долина, Юлия Чичерина (по 5%), София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира (по 4%). Полину Гагарину чаще называли россияне до 45 лет (17-18%), а также женщины (18% против 12% среди мужчин).

Россияне считают, что возглавить рейтинг лучших актёров этого года должен Сергей Безруков (11%), в тройку лидеров вошли Константин Хабенский (9%), а также Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%). В числе лучших актёров года сограждане называли также Дмитрия Певцова, Евгения Миронова, Александра Петрова, Сергея Пускепалиса (по 3%). Сергея Безрукова в равной степени часто называли россияне из разных демографических групп, а имя Константина Хабенского чаще звучит среди ответов 25-44-летних (12-14%). Сергея Бурунова считают лучшим преимущественно молодые россияне 18-24 лет (15%) и мужчины (7% против 2% среди женщин).