Олег Газманов о детских конкурсах: «Устраиваются для поднятия рейтинга»

Олег Газманов стал гостем шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио, в эфире которого заявил, что не одобряет исполнение взрослых песен детьми. При этом его первый детский хит, признался музыкант, появился именно из песни изначально взрослого содержания. Композиция была посвящена девушке по имени Люси.

«Цветные рекламы на влажном асфальте дрожат, мы с ней повстречались, когда от дождя я бежал. Жаль, не было времени поговорить, и лишь как зовут, я спросил. Люси, о-о-о-о, Люси…» – напел Олег Газманов.



Газманов вспомнил, как создал первый детский хит

Эту песню певец практически сразу переделал для сына Родиона. Так и возник знаменитый хит про собаку, которая пропала. По словам Газманова, он уже хотел представить всем трек про девушку Люси, но неожиданно у него заболели связки. Артист даже думал, что вообще больше не сможет петь.

«Родиону было тогда шесть лет, и все мои песни он пел прекрасно. Мои друзья говорили: «Ну, напиши для него что-нибудь». И я решил переделать слова «Люси», получилась детская песня», – рассказал Газманов.

Потом музыкант написал еще одну детскую песенку – в стиле регги, про Ямайку. Его песни для детей понравились и маленьким, и взрослым. Но одну из свежих «взрослых» песен Газманова – «Вперед, Россия» – дети также любят исполнять. В этом случае он совсем не против: многие ребята хотят петь о Родине, отметил артист.



Многие дети хотят петь о Родине, говорит Газманов

Олег Газманов – идеолог и художественный руководитель проекта патриотической песни «Родники». 5 марта в столичном Vegas City Hall состоится гала-концерт финалистов конкурса «Родники.Дети». Артист рассказал слушателям Детского радио, чем этот проект отличается от других песенных детских конкурсов.

«Телевизионные конкурсы, такие как «Голос. Дети», все-таки устраиваются в основном для поднятия рейтинга телеканала, а что делать ребенку после – непонятно. Детям, как правило, не хватает репертуара, поэтому они зачастую поют не российские, а зарубежные песни. Наш конкурс призван сделать так, чтобы им было, что петь. Причем у нас сочиняют как профессиональные поэты-песенники, так и сами дети», – говорит Олег Газманов.



Лучшие детские песни пишут дети, считает певец

Причем, добавил музыкант, дети зачастую пишут для себя лучше, чем взрослые авторы. По мнению мэтра российской эстрады, детская фантазия может творить чудеса.

«Я вообще считаю, что все дети без исключения рождаются гениальными и счастливыми, потом их воспитывают, перевоспитывают, они становятся взрослыми и несчастными. А мы хотим сделать так, чтобы они свою гениальность и счастье воплотили в песни на радость всем нам», – заявил артист.