Россияне считают лучшими артистами года Газманова и Гагарину

В числе лучших среди певцов оказались также Shaman (Ярослав Дронов) (13%), Николай Басков (9%), Филипп Киркоров (8%). По 6% назвали Григория Лепса и Сергея Лазарева, по 4% — Николая Расторгуева (группа «Любэ») и Льва Лещенко.



Олег Газманов

Отметим, что за 2022 год победитель опроса Олег Газманов выпустил всего 3 сингла, прошедших весьма незаметно, а также поучаствовал в громком проекте «Встанем» певца Shaman'a, когда ряд артистов спели известную песню Ярослава Дронова.

На музыкальные вкусы россиян влияют возраст и пол, Олега Газманова чаще называли мужчины (17%) и граждане старше 60 лет (18% против 1% среди 18-24-летних). А имя Shaman (Ярослав Дронов) чаще звучит от женщин (16% против 6% среди мужчин) и граждан среднего возраста 35-59 лет (16-17%).

Лучшей отечественной исполнительницей 2022 года россияне назвали Полину Гагарину. Второе место у Аллы Пугачевой (8%), третье у Валерии (7%). В рейтинг вошли также Лариса Долина, Юлия Чичерина (по 5%), София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира (по 4%).

Полину Гагарину чаще называли россияне до 45 лет (17-18%), а также женщины (18% против 12% мужчин).