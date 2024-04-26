С 1 по 9 мая пройдет XVI фестиваль Юрия Башмета в Ярославле

За шестнадцать лет своего существования фестиваль в Ярославле стал не только одним из крупнейших международных музыкальных форумов в России, но и получил статус одного из самых любимых публикой ежегодных творческих проектов в нашей стране. Ежегодно на фестиваль собираются слушатели со всех уголков страны и Зарубежья, зная, что программа фестиваля всегда подобрана с тонким чувством гармонии и музыкальным вкусом, сочетая концерты академической и современной музыки, джаз и музыку эпохи Барокко, музыку других стран и многое другое, а на афишах – только самые громкие и интересные имена.



Дирижер Юрий Башмет

Фестиваль в Ярославле во многом отличает функция первопроходца. Именно фестивалю в Ярославле обязаны своим первым приездом в Россию многие звезды академического искусства, в том числе, например, китайский оскароносный композитор Тан Дун. Именно на фестивале в Ярославле в программе всегда числятся мировые премьеры современных композиторов: маэстро Башмет неоднократно отмечал фестивальную публику как одну из самых лояльных и восприимчивых. В конце концов, именно благодаря фестивалю в Ярославле академическая музыка приходит во все большое количество городов, сел и поселений, во многих из которых звучит впервые. Расширение географии фестиваля – одна из важнейших его миссий.

Среди артистов этого года – Симона Кермес (сопрано, Германия), Вадим Репин (скрипка), Борис Березовский (фортепиано), Александр Рамм (виолончель), Ксения Башмет (фортепиано), Валерия Абрамова (скрипка), актеры театра и кино Евгений Миронов, Александра Урсуляк, Илья Шакунов, Полина Агуреева, Максим Литовченко, ансамбль «Хуун-Хуур-Ту» (Тыва), Кубинский квинтет саксофонов, Bolivar Brass Quartet (Венесуэла) и другие. Сам маэстро Башмет также примет участие как в качестве солиста, так и в качестве дирижера двух своих коллективов: Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и лауреата премии «Грэмми» камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Гала-концерт открытия фестиваля состоится 1 мая на сцене Ярославской филармонии, и сразу же задаст тональность всему фестивалю. В программе открытия сочетаются как старинная, так и музыка XX века. В частности, арии Генделя, Броски и Порпоры прозвучат в исполнении королевы Барокко – немецкой певицы Симоны Кермес, также в этот вечер прозвучит «Итальянская сюита» из балета «Пульчинелла» на темы Дж. Перголези Стравинского (солист – Александр Рамм, виолончель), Три каприса для скрипки с оркестром Н. Паганини – Э. Денисова в исполнении Валерии Абрамовой, и редко исполняемый Концерт для фортепиано и струнных Шнитке (солистка Ксения Башмет). В завершение концерта прозвучит величественный Magnificat Вивальди с участием Филармонической хоровой капеллы «Ярославия». Весь вечер на сцене – камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством маэстро Башмета.

2 мая Фестиваль традиционно навестит Рыбинск: во дворце культуры «Вымпел» маэстро Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» представят программу из сочинений Вивальди, Россини и «Воспоминаний о Флоренции» П.И. Чайковского.

3 мая в Ярославле выступит духовой ансамбль Bolivar Brass Quartet (Венесуэла). В составе – артисты знаменитого венесуэльского Симфонического оркестра имени Симона Боливара, коллектива, заслужившего мировое признание, и эмблемы уникального музыкального образования Венесуэлы «Эль Система». К слову, один из выпускников «Эль Системы» - всемирно известный дирижер Густаво Дудамель.

Сам маэстро Башмет в тот же вечер выступит в Доме культуры пос. Пречистое.

4 мая на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Ф.Волкова – спектакль-концерт «Рождение человека» по рассказам Максима Горького и произведениям Эдварда Грига в исполнении знаменитых артистов театра и кино Евгения Миронова и Александры Урсуляк. В творчестве Горького и в воспоминаниях о нём называется большое количество музыкальных произведений: от русской народной песни до мировой классики. Одним из любимых композиторов писателя был норвежский композитор Эдвард Григ, так что именно его сочинения и легли в основу спектакля-концерта. Также участие в музыкально-литературном вечере в постановке Марины Брусникиной принимают камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета и фольклорный ансамбль «Комонь».

Традиционный вечер этнической музыки пройдет 5 мая и в этом году будет представлен этно-ансамблем «Хуун-Хуур-Ту» (Тыва). Этот ансамбль называют образцом высокого вкуса и стиля, именно поэтому он стал звездой мирового масштаба и прочно входит в элиту World music. «Хуун-Хуур-Ту» в переводе с тувинского - явление, означающее расщепление солнечного света в облаках на множество расходящихся лучей. Линии голосов при горловом пении – это лучи звука, подобные лучам света. Музыка «Хуун-Хуур-Ту» – уникальная, магическая, вобравшая в себя все наследие тувинского фольклора, традиции горлового пения, и развивающая это наследие. Репертуар коллектива включает в себя прежде всего традиционные тувинские песни. B качестве аккомпанемента музыканты используют традиционные тувинские инструменты: игил – тувинский «дедушка» виолончели, дoшпyлyyp – родственник банджо, xoмyc – «губная арфа», бубен тyнгyp – прототип современных ударных.

7 мая в Театре Волкова – премьера: спектакль «Соборяне. Картины русской жизни» по Николаю Лескову пройдет 20 февраля на сцене Зимнего театра. Это совместный проект Зимнего международного фестиваля искусств и Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя. Режиссер-постановщик – заслуженная артистка России Полина Агуреева. Полноценным участником спектакля также является камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Произведения Н.С. Лескова — артистически тонкие, невероятные и правдивые картины русской жизни. В поисках своих героев Лесков обращался к древнерусской литературе: к жанрам жития, летописи, сказаний. Это позволило наполнить образы архетипическим звучанием — тем, что и сейчас, с течением времени, остается исконно русским.

Хроника «Соборяне» — это переплетение самых разных человеческих типов. Лесков-художник приблизился к тайне, которая называется «русская душа». В русской душе Лесков подметил нечто такое, что способно сделать грешника праведником. Праведники Лескова –– это блаженные, их святость – явление метафизическое, вечно русское.

В спектакле принимают участие Илья Шакунов, Полина Агуреева, Максим Литовченко, Алексей Вертков, Дмитрий Высоцкий, Наталья Егорова, Александр Андриенко, Анатолий Просалов, Марк Бурлай, Варвара Насонова, Антон Лызо, Александр Хохлов, Павел Комаров.

8 мая на сцене Ярославской филармонии – вечер джаза. Кубинский квинтет саксофонов — уникальный музыкальный проект, представляющий сочетание кубинской музыкальной традиции и духа современного джаза, обладатели Гран-При музыкальной премии Cubadisco в категории «Лучший инструментальный альбом» (2019). В состав квинтета входят пять выдающихся кубинских мастеров игры на саксофоне, объединенных общей страстью к музыке и желанием поразить своей виртуозностью и энергией.

Гала-концерт закрытия фестиваля состоится 9 мая. Среди его участников – замечательные солисты Вадим Репин (скрипка) и Борис Березовский (фортепиано), а также Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением маэстро Башмета.

Традиционно большое внимание на фестивалях маэстро уделяется образовательным проектам. Так, получит свое развитие Международная духовая академия, в рамках которой уже в восьмой раз в Ярославле пройдут мастер-классы по медным и деревянным духовым инструментам, а также пройдет мастер-класс Симоны Кермес по барочному пению.

Также уже в шестой раз пройдет Школа молодых журналистов, освещающих события культурной жизни и академического искусства в региональных СМИ.

За 16 лет существования фестиваль стал полноценным символом весеннего Ярославля, привлекая гостей разнообразием фестивальных программ и высочайшим уровнем их воплощения. А также – уникальной атмосферой, которую ощущает каждый, кто становится частью фестивальных событий.