Радио Jazz отправит победителя конкурса на Мальдивы

С 7 по 24 декабря в утреннем, дневном и вечернем эфире «Радио Jazz» будут звучать тематические вопросы розыгрыша путешествия на Мальдивы. Первые 10 правильных ответов ежедневно будут автоматически переходить в списки возможных финалистов розыгрыша.

Список будет размещаться на официальном сайте радиостанции https://radiojazzfm.ru.

10 победителей предварительного этапа, которые набрали наибольшее количество правильных ответов смогут побороться за главный приз в финальном розыгрыше поездки 25 декабря.

Отель Ozen Reserve Bolifushi, куда отправится победитель конкурса, олицетворяет собой расслабленный образ жизни в просторных виллах на острове ultra-lux, наполненном изысканными гастрономическими впечатлениями в окружении поцелованного солнцем океана. Каждая из 90 вилл и резиденций с собственным бассейном и прямым доступом на пляж или лагуну создает атмосферу абсолютного уединения и спокойствия. Столь же тщательно на острове продуман и гастрономический опыт. Tradition Saffron в роскошных бунгало в стиле дворцов махараджей предложит индийскую кухню, гурманов будут удивлять в изысканном ресторане ORIGINƎ, международная кухня с испанским акцентом будет ждать в Vista del Mar. И, разумеется, во всех ресторанах победителей розыгрыша всегда будут ждать свежевыловленные морепродукты.

Условия конкурса и порядок получения приза на сайте https://radiojazzfm.ru.