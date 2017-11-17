Tony Bennett получил Гершвиновскую премию

К числу обладателей награды, среди которых − Пол Маккартни, Вилли Нельсон и Стиви Уандер, добавилось еще одно имя − Тони Беннетт.



Тони Беннетт

«Признать влияние популярной музыки на мировую культуру» − такова цель Гершвиновской премии Библиотеки Конгресса США.

Девятого лауреата премии, присуждаемой исполнителям и композиторам «За вклад в популярную музыку», наградили в Вашингтоне. В честь «патриарха мировой эстрады» состоялся концерт, в котором приняли участие Ванесса Уильямс, Джош Гробан, Глория Эстефан и Стиви Уандер. Они исполнили песни из репертуара Тони Беннетта.

«Это самая прекрасная ночь в моей жизни. Я выступаю по всему миру, но сегодня особенный вечер. Спасибо всем тем, кто сегодня выступал, кто был со мной», − поделился Тони Беннетт.

tvkultura.ru