Тони Беннетт и Леди Гага выпустили «Love For Sale»

В релиз, являющийся продолжением их предыдущего совместного альбома «Cheek to Cheek» (2014), вошли 12 треков из песенника американского композитора Коула Портера. Они были записаны на Electric Lady Studios в Нью-Йорке и «представляют собой смесь джазового ансамбля, биг-бэнда и оркестровых аранжировок».

95-летний Тони Беннетт, страдающий болезнью Альцгеймера, объявил в августе о своем уходе со сцены. В его день рождения в начале августа они с Леди Гагой выступили с прощальными концертами в Нью-Йорке. Их телеверсия, а также еще один концертный и один документальный фильм будут показаны на CBS, MTV и Paramount+ в рамках промо-кампании пластинки в ближайшие месяцы.



Lady Gaga и Tony Bennett