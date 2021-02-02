Тони Беннетт борется с болезнью Альцгеймера

У Беннетта была диагностирована болезнь Альцгеймера в 2016 году. С тех пор болезнь прогрессировала до такой степени, что ощущения Беннетта стали более приглушенными, и он борется с потерей кратковременной памяти; но его еще не поразили некоторые из наиболее изнурительных симптомов болезни Альцгеймера, такие как тяжелая дезориентация, потеря долговременной памяти и приступы депрессии и гнева.



Тони Беннетт получает Гершвиновскую премию

Невролог Гаятри Деви, поставившая диагноз Беннетту, сказала, что у Беннетта были «когнитивные проблемы, но многие другие области его мозга по-прежнему устойчивы и хорошо функционируют». Она добавила: «В свои 94 года он делает столько всего, что многие люди без деменции не могут делать. Он действительно является символом надежды для человека с когнитивным расстройством».

Решение раскрыть диагноз Беннетта было принято прежде всего его женой Сьюзен и его старшим сыном и менеджером Дэнни/ Сьюзен сказала, что Беннетт не мог внести свой вклад, поскольку он уже не может ни понять болезнь, ни принять такое важное решение о том, раскрывать ли ее. Одна из причин, по которой команда приняла такое решение, заключалась в том, что они хотели иметь возможность открыто распространить информацию о том, что может быть последним альбомом Беннета: второй сборник дуэтов с Леди Гагой, который, как ожидается, выйдет этой весной.



Тони Беннетт и Леди Гага

Tony Bennett (3 августа 1926) — американский эстрадный певец традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза, преимущественно из репертуара Great American Songbook. Дстигнув огромной популярности в начале 1950-х гг., Беннетт стал терять публику с наступлением эры рок-музыки. В конце 1980-х и 1990-е годы Беннетт постепенно наверстал упущенную славу, расширяя свою аудиторию за счёт молодого поколения и сохраняя приверженность традиционному стилю эстрадного пения. В 1990-е и 2000-е гг. он был удостоен множества премий «Грэмми» в категории «традиционная поп-музыка». В 2014 году Тони Беннетт выпустил совместный альбом с Леди Гага, попавший на вершины множества чартов. В 2021 году ожидается выход второго альбома их дуэта. Возможно, теперь он станет последним альбомом великого американского певца.