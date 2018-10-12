Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук сняли клип под водой

- Съёмки для меня оказались сложнее, чем я себе представляла. Мы сняли долгожданный и необычный клип. Я никогда столько времени не проводила не просто в воде, а под водой, но это того стоило. Мне кажется, получилось нечто волшебное, - говорит Юлия Ковальчук.

- Самое сложное под водой - расслабиться, а тем более петь, особенно для меня, ведь будучи рыбой по знаку зодиака, как ни странно, я не умею плавать. Клип сделан от души, над съёмками работало огромное количество людей. Это будет бомба! Ну, а то, что будет красиво - я могу гарантировать, - делится своими впечатлениями Алексей Чумаков.

Музыку написал Павел Алоин, слова - Наталья Павлова.

Режиссером клипа стал Алексей Чумаков.