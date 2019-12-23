Джарвис Кокер перезаписал песню с Kaiser Quartett

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Фронтмен группы Pulp Джарвис Кокер выпустил новую версию своей песни «Running the World» (слушать песню).

Как рассказал музыкант, около месяца назад ему прислал вариант своей аранжировки композиции Kaiser Quartett и поинтересовался, не хочет ли Джарвис спеть вместе с ними. Кокер согласился. В таком виде песня должна войти в будущий альбом Kaiser Quartett, но Кокер решил выпустить «Running the World» отдельным синглом в рамках кампании против переизбрания Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании.

Музыкант принимал активное участие в социальной кампании, развернутой в фейсбуке в группе с созвучным песне названием «Fancy Getting ‘C**ts are Still Running the World». В своих комментариях Джарвис предположил, что песне вполне по силам стать рождественским хитом номер один этого года, поэтому остроумные поклонники сравнили его с героем фильма «Реальная любовь» - престарелым певцом Билли Маком в исполнении Билла Найи. Все средство от продажи сингла пойдут на благотворительность – в организацию, помогающую бездомным.

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