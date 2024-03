«Парк Горького» возродилась с надеждами. Или нет?

Чтобы понять предысторию, стоит углубиться в 90-е. Стас Намин, внук советского министра Анастаса Микояна, после игр с жизнелюбивыми ВИА «Цветы» вдруг решил создать рок-группу мирового уровня Gorky Park. А почему нет? Время благоприятствовало: перестройка, Горбачев, максимально доброжелательное отношение американцев к России. И создал. Состав из Носкова, Маршала, Белова, Минькова и Львова произвел буквально фурор. Название имело смысл — студия Намина базировалась в Парке Горького, да и до сих пор там базируется, теперь там целый театр. Падение «железного занавеса». Gorky Park поехал в Америку, и там «Bang» (1989) попал в «Топ-15» на американском MTV и продержался там два месяца, «Try to Find Me» добрался до 81-й позиции в Billboard Hot 100, альбом добрался до 80-й строчки в Billboard 200. Да и клип «My Generation» оказался в тяжелой ротации. Но успех вскружил голову, и музыканты решили уволить Стаса Намина, а Носков ушел сам. Следующий альбом (1992) включал хит Moscow Calling, но потом вышли два альбома, не имевшие успеха, и все музыканты вернулись в Россию.

Стас Намин все эти годы напоминал, что правообладателем на название группы является именно он, и примерно в 2017 году он по суду получил эти права. Так что вопрос воссоздания группы был скорее вопросом времени. Стас Намин привлек знаменитого сессионщика-басиста Марко Мендоза (Whitesnake, Thin Lizzy, Journey). Привлек Кенни Ароноффа (Джон Фогерти, The Smashing Pumpkins, Боб Сигер, Джо Кокер, Тони Айомми, Джерри Ли Льюис, Джо Сатриани и Джон Бон Джови) на барабанах. Но на концерте в «Крокусе» его почему-то не было.

Концерт показал, что Стас Намин по-прежнему ориентируется на саунд «Бон Джови», и не ищет компромиссов. Вряд ли это самая удачная коммерческая тактика. Рок 90-х сейчас фактически не популярен, а группы номинально «из России» не самые желанные гости в Америке. При этом звук «Парка Горького» феноменален, и разве что «Би-2» могут составить ему конкуренцию по плотности фронта. Я увидел проблему в другом. Ну что же за зажатые сейчас в группе солисты? Вот Марко Мендоза, он ведет себя как рокер. Но что такое с остальными? Они стоят как мальчики-зайчики, комсомольцы-активисты. Это вообще ни разу не рок-н-ролл. Как такое мог допустить Стас Намин?



Группа сыграла все ранее изданные песни, а еще кавер на песни Боба Дилана «Masters of War» (весьма достойный). Но я совершенно не понимаю, где они собираются эти песни еще петь. Англоязычные. В российской провинции? Их там не поймут. В Америке? Их туда не пустят. Тогда для кого это все? Музыканты также исполнили песню Peace in our time вокалиста, гитариста и основателя американской рок-группы Bon Jovi Джона Бон Джови и бывшего ее гитариста Ричи Самбора, написанная специально для "Парка Горького".



Стас Намин сделал рискованный шаг, поставив на сессионщиков. Тут не только Марко Мендоза или Кенни Аронофф, тут и лидер-вокалист Сергей Арутюнов, отец которого, Николай Арутюнов, — великолепный блюзовый вокалист, который долгое время тоже работал в «Цветах». И соло-гитарист 17-летний Тимофей Григорович. И гитарист-виртуоз и лидер-вокалист, а также аранжировщик и композитор Олег Изотов.



«My Generation» хоть как-то раскачала зрителей, но потом началась самая настоящая катастрофа. Музыканты звучали как-то сами по себе. Это не выглядело как группа. Не знаю, кто там был в качестве звукооператора, но он тоже добавил проблем: барабанщик Алексей Баев звучал сам по себе. И если в лирических балладах он был слышен, и даже подзвучен идеально, то на бодрых треках его попросту не было слышно (только пукалки доносились), и это дефект работы звукача. Он убил добрую треть концерта.

Выход Николая Носкова смикшировал недовольство зрителей. По крайней мере, он спел самые главные свои сольные хиты "Я тебя люблю", "Снег", "На меньшее я не согласен", "Это здорово", что и было его главным условием выхода на сцену, а затем спел «Bang» с участием солистов театра Стаса Намина (там есть высокие ноты).



И по реакциям Стаса Намина, который вышел на сцену, я так и не понял, понимает ли он, во что ввязался. Он был обидчив по отношению к Александру Маршаллу и Алексею Белову (что можно понять), велеречив к новому составу группы (и это можно понять), но совершенно ничего не сказал про будущее.

