Центр Стаса Намина пригрозил бывшим участникам «Парка Горького»

Ниже приводится полный текст документа:

Охраняемыми видами такого использования являются, в том числе:

— организация и проведение концертов и любой связанной с ними деятельности;

— услуги по распространению билетов, афиш, проведению рекламных кампаний;

— любое иное ассоциирование указанных ранее обозначений с организацией концертной деятельности.

Одновременно доводим до Вашего сведения, что «21» июля 2022 года был анонсирован новый состав музыкального коллектива «Парк Горького» («Gorky Park»), в связи с чем любое использование имён/сценических псевдонимов бывших участников коллектива, в т.ч. в источниках средств массовой информации и на любых мероприятиях, при упоминании деятельности музыкального коллектива «Парк Горького» («Gorky Park»), возможно только с обязательным указанием того, что такие лица являются бывшими участниками указанного коллектива.







Информируем Вас о том, что в отношении г-на Белова Алексея Николаевича Зюзинским районным судом города Москвы вынесено решение от 11 декабря 2019 года по делу №2-5327/2019 о запрете использовать без разрешения правообладателя товарные знаки, принадлежащие AHO «Центр Стаса Намина», а также сходные с ними до степени смешения обозначения. Также в отношении Белова Алексея Николаевича Зюзинским районным судом города Москвы по делу № 2-3125/2021 было вынесено решение от 25 августа 2021 года о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в пользу АНО «Центр Стаса Намина». ​​​​​​​

В связи с вышесказанным, настоятельно рекомендуем Вам не использовать информацию, содержащую указанные товарные знаки и имена/сценические псевдонимы бывших участников коллектива, в афишах, рекламных и иных материалах, связанных с организацией концертной деятельности. В случае, если товарные знаки AHO «Центр Стаса Намина» будут использованы на размещаемых Вашей организацией материалах, мы будем вынуждены предпринять предусмотренные законом действия для защиты прав и законных интересов АНО «Центр Стаса Намина».

Генеральный директор АНО «Центр Стаса Намина» ​​​​​​​

В.В. Панченко»