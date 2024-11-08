Стас Намин выпустил сборник своей лучшей музыки

Создатель и продюсер группы «Парк Горького» Стас Намин рассказал о том, как 37 лет назад придумал...

Создатель и продюсер группы «Парк Горького» Стас Намин рассказал о том, как 37 лет назад придумал...

1 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» состоится долгожданное выступление легендарной группы «Парк...

1 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» состоится долгожданное выступление легендарной группы «Парк...

Недавно продюсер и основатель группы «Парк Горького» Стас Намин официально представил публике...

Недавно продюсер и основатель группы «Парк Горького» Стас Намин официально представил публике...

Центр Стаса Намина выпустил уведомление о том, что является единственным правообладателем товарных...

Центр Стаса Намина выпустил уведомление о том, что является единственным правообладателем товарных...

Группа «Калинов Мост» в январе выпустила альбом «Даурия» про Забайкалье, но уже готовится...