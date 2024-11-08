Стас Намин выпустил сборник своей лучшей музыки

Стас Намин не только является автором целого ряда легендарных песенных хитов, но и экспериментирует в самых разных музыкальных жанрах, в джазе, в этнической и симфонической музыке.
«Релиз стал смысловым продолжением двух томов «Назад в СССР» и «Вперед в неизвестность», изданных ранее на виниле Фирмой «Мелодия». Они представляют разные периоды моего музыкального творчества, начиная с 60-х годов и до наших дней, – говорит Стас Намин. – Однако именно третий том – «Противостояние» - наверное, самый актуальный для меня, так как это именно та музыка, к которой я пришел через всю свою жизнь».
В «Противостоянии» представлены три музыкальных направления, в которых сегодня работает Стас Намин.
«Первое – симфоническая музыка, а именно симфония «Centuria S-Quark», сюита «Осень в Петербурге» и фрагмент «Противостояние» из моего нового балета «Пороки и любовь», – рассказал Стас Намин агентству «ИнтерМедиа». – Второе направление – это джазовый проект, созданный совместно с Романом Мирошниченко по моим произведениям, который получил в 2023 году высшую мировую награду Global Music Award, а одно из произведений этого альбома было признано лучшей композицией в ежегодном песенном конкурсе в США (Best Jazz Award / USA Songwriting Competition). И, наконец, мой авторский песенный альбом «Летать», написанный в 2022 году и записанный с «Цветами». Это мой первый альбом, где я написал и музыку, и тексты всех песен, и даже две из них спел сам. Может быть, этим альбомом я завершил свое многолетнее песенное творчество. Также в издание вошли главные фрагменты празднования 50-летия группы «Цветы» в Кремле в 2019 году»».
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