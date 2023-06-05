Алексей Белов: Сергей Арутюнов — не солист группы «Парк Горького»

В эксклюзивном комментарии для NEWSmuz.com Алексей Белов категорично заявил:

«Лидером группы «Парк Горького» для меня был и остается Александр Маршал. Никаких изменений в составе группы нет. На этот счет не может быть никаких сомнений».



Алексей Белов

Музыкант пояснил, что поводом для таких предположений могла стать его совместная работа с Сергеем Арутюновым над клубной версией «Moscow Calling» на русском и английском языках.

«Да, я помогал Сергею Арутюнову сделать клубную версию песни моего авторства «Moscow Calling» на русском и английском языках. На русском она называется «Мне хочется жить». Но это вовсе не означает, что Сергей Арутюнов теперь имеет какое-то отношение к группе. Просто я обещал его папе, знаменитому блюзовому музыканту Николаю Арутюнову, что помогу Сергею по мере сил. Николай, к несчастью, ушел из жизни. И мне показалось правильным помочь Сергею в записи клубной версии «Moscow Calling». Он талантливый парень. Думаю, получилось неплохо».

Сергей Арутюнов стал известен по участию в телешоу «Голос. Перезагрузка» (иногда с отцом Николаем на сцене) и яркому исполнения песни «На заре» вместе с ее автором Олегом Парастаевым («Альянс»).