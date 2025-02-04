Лолита: На «Интервидении» Россию должны представлять молодые!

Россия проведет международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2025 году. Указ об этом подписал Владимир Путин. Состязание пройдет в Москве и Подмосковье. Оргкомитет возглавит Дмитрий Чернышенко, а международным продвижением займется Сергей Лавров.

Идею создать альтернативу «Евровидению» предложили министр культуры Ольга Любимова и глава «Первого канала» Константин Эрнст. По их словам, в конкурсе не будет политических ограничений и он станет «свободной трибуной» для музыкантов со всего мира.

Певица Лолита в интервью «Авторадио» отметила, что конкурсу понадобится время, чтобы завоевать репутацию и популярность:

«Всему нужно дать возможность задышать. Потому что изначально будет только скелет, а мясо наращивается годами. Пару лет понадобится. Самое главное — бюджет и правильное распоряжение этим бюджетом, потому что очень много сейчас всяких эффектов, и они необходимы. Зритель уже привык, избалован в хорошем смысле разными шоу. Поэтому, как подкрепление голосовым данным участников, нужно будет еще и делать потрясающую сцену, свет, звук, чтобы это всех завораживало».

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Лолита

Артистка также считает, что участвовать в «Интервидении» от России должны молодые исполнители:

«Конкурсы всегда давали возможность кому-то себя показать, проявить и заявить. И поскольку конкурсы сразу привлекают аудиторию, наверное, в первую очередь, это должна быть молодежь. А "старики" могут принять участие в качестве приглашенных гостей, но не более».

Лолита также добавила, сообщает «Авторадио», что не заинтересована в участии в конкурсе ни в качестве жюри, ни в качестве приглашенной звезды. Однако в зрительном зале с удовольствием посмотрела бы шоу и поболела за участников.