Лолита наплакала песню «Марлен»

«Это первый трек в моей сценической жизни, который наплакан», - говорит певица.

История началась в марте 2022 года в стамбульском аэропорту. Артистка сильно переживала ситуацию, связанную с эвакуацией её дочери и мамы из Киева, но держалась. Но когда Лолита поняла, что не может найти на табло свой рейс, у неё началась истерика.

«Я два часа рыдала на весь аэропорт и звонила в Москву друзьям».



Лолита

Одним из друзей оказался композитор Алексей Романоф. Когда Лолита нашла свой «гейт», успокоилась и прилетела в Москву, на следующий день Алексей ей позвонил и предложил послушать песню, «которая получилась из твоей истерики».

«Но это позитивная песня. Мы с Лёшей очень хотим, чтобы «Марлен» вселяла любовь и надежду, чтобы все слёзы остались позади», - уверяет Милявская.