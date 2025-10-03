Лолита вспомнила «90-е»

В клипе певица окунает зрителя в атмосферу разрушенного провинциального городка тех времен.

Клип снимался в подмосковной промышленной зоне, село Воскресенское, Богородского городского округа. Лолита появилась в кадре в кожаном плаще, который ей подарила Настя Ивлеева после съемки совместного новогоднего фильма. На груди у певицы кожаный шнурок с золотым крестом, подаренный близким, к сожалению, ушедшим из жизни, другом. Этот крест видел 90-е во всех его проявлениях.

Режиссёр клипа Даша Гущина о съемках: “Фактура 90-х считается заезженной и наполненной стереотипами, мы же по-новому переосмыслили этот период и образ артиста в нём. Из-за большого количества брутальных мужчин, на площадке даже случилась настоящая "бандитская" перепалка среди актеров. К счастью, от перестрелки пацанов уберег Бог”.



Лолита

Актриса настояла, чтобы никаких сцен насилия не было. Есть женщина, рассказывающая свою историю о любви в третьем лице, но публика понимает, что это именно её воспоминания есть жестокое раскаяние, что она не смогла повлиять на события. Всё действие клипа напоминает собирающуюся в небе грозу, которая прольется дождем уже за кадром.

«Кстати, я подумала и решила сделать две версии, - рассказала Лолита про клип. - Они самодостаточные, и в Ютубе не спешите выключать сразу после первой».