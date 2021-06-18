Лолита посоветовала целовать ее туда, где «Щекотно»

Певица поет о несмелой любви, когда боится признаться в чем-то, но призывает партнера целовать ее туда, «где щекотно». Почти весь трек Лолита поет вкрадчивым субтоном, но иногда дает волю голосу и в песне появляются вокализы.
«Сейчас ретроградный Меркурий и астрологи утверждают, что лучше пересидеть этот период без эмоций. Но я решила, что лучше не сидеть, а создавать эмоции», - говорит Лолита Милявская.
Автор музыки и текста: Андрей Осадчук.
В этот же день вышел клип режиссера Антона Меньшикова на эту песню. В главных ролях - сама Лолита Милявская и актер Слава Пантера.
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