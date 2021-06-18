Лолита посоветовала целовать ее туда, где «Щекотно»

Лолита Милявская исполнит роль Агафьи Тихоновны в новом спектакле Юрия Грымова «Женитьба». В нем режиссер задумал соединить «Женитьбу» Николая Гоголя, «Женитьбу Бальзаминова» Александра Островского и «Свадьбу» Антона Чехова. Лолита Милявская Лидер группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун будет играть в роли Бэхи в премьерном спектакле «Кладбище понтов» (автор - Екатерина Нарши) про старые автомашины.

Лолита Милявская исполнит роль Агафьи Тихоновны в новом спектакле Юрия Грымова «Женитьба». В нем режиссер задумал соединить «Женитьбу» Николая Гоголя, «Женитьбу Бальзаминова» Александра Островского и «Свадьбу» Антона Чехова. Лолита Милявская Лидер группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун будет играть в роли Бэхи в премьерном спектакле «Кладбище понтов» (автор - Екатерина Нарши) про старые автомашины.

Клип в эстетике киберпанка, созданный киевской группой Luck out club (Сергей Гуман и Ярослав Губский), начинается с показа ящиков, символизирующих разные периоды жизни Лолиты - от кабаре-дуэта «Академия» до последних альбомов. Лолита предстает в образе киборга, которого из запчастей роботом-манипулятором пересобирают заново, - чтобы стать более худой и красивой. «Вот и всё, что хотела сказать. Посмотрите и напишите, пожалуйста, понравилось или не поняли», - беспокоится певица. «...

Клип в эстетике киберпанка, созданный киевской группой Luck out club (Сергей Гуман и Ярослав Губский), начинается с показа ящиков, символизирующих разные периоды жизни Лолиты - от кабаре-дуэта «Академия» до последних альбомов. Лолита предстает в образе киборга, которого из запчастей роботом-манипулятором пересобирают заново, - чтобы стать более худой и красивой. «Вот и всё, что хотела сказать. Посмотрите и напишите, пожалуйста, понравилось или не поняли», - беспокоится певица. «...

Лолита Милявская обратилась в Басманный суд с просьбой снять с регистрационного учета в ее квартире бывшего супруга Дмитрия Иванова, сообщает "Московский комсомолец".