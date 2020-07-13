Лолита пересобрала себя в клипе «Кислород»

Клип в эстетике киберпанка, созданный киевской группой Luck out club (Сергей Гуман и Ярослав Губский), начинается с показа ящиков, символизирующих разные периоды жизни Лолиты - от кабаре-дуэта «Академия» до последних альбомов. Лолита предстает в образе киборга, которого из запчастей роботом-манипулятором пересобирают заново, - чтобы стать более худой и красивой.
«Вот и всё, что хотела сказать. Посмотрите и напишите, пожалуйста, понравилось или не поняли», - беспокоится певица.
Автор музыки и текста: Андрей Осадчук , Никита Богданов.
«Клип на песню «Кислород» создавался 3 месяца дистанционно. Без выходных, в несколько смен работали очень классные специалисты и компьютер. Чтобы снять 3D, мне нужно было нанести на лицо точки по определённому техническому заданию, не шевелясь и без эмоций. Это оказалось сложнее, чем я думала», - рассказывает Лолита.
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