Лолита пересобрала себя в клипе «Кислород»

Режиссером клипа стал Леонид Колосовский, известный по работе "«i-$uss» для группы Ленинград, а также сотрудничеством с Еленой Темниковой, группой "Время и Стекло" и другими. Продюсером сингла выступил Роман Бестселлер, последней работой которого стал совместный проект с Иваном Дорном "Три хороших песни".

