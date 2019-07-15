Леонид Пташка и дети спели в израильском концерте на «Славянском базаре»

Казалось бы, причем тут Израиль, если «базар» - «славянский»? Но дело в том, что на конкурс молодых вокалистов часто приезжают соревноваться израильские певцы (как и в этом году). Звездам находится место и в жюри конкурса, и на гала-концертах фестиваля. А молодежь просто радует зрителей. Ну и не стоит забывать историческое прошлое — Витебск всегда имел огромную еврейскую общину, Марк Шагал тому свидетель.

В этом году акцент был сделан именно на молодых, однако без звезд тоже не обошлось. Хедлайнером стал, конечно, российско-израильский пианист-виртуоз Леонид Пташка, приехавший со своим прекрасным джаз-трио, и через пару часов давший в этом же зале концерт с друзьями. Пташка вышел в умопомрачительном золотом костюме, и сыграл три номера, буквально взорвавших зал своей энергетикой и виртуозностью.



Леонид Пташка

Появилась на гала-концерте мастеров искусств Израиля и представительница Израиля на детском конкурсе вокалистов «Витебск 2012» Тали. В том же году она участвовала в детском «Евровидении» в Амстердаме. У нее приятный открытый эстрадный вокал, не самый техничный, но отлично подходящий для баллад своим теплым светлым тембром.

На концерте Тали спела несколько песен, сначала Hallelujah Леонарда Коэна под минусовку, а затем вместе с трио Леонида Пташки, и это было выразительно. Певице немного не хватает экспрессии, но в элегичных балладах она выглядит именно что на своем месте.



Тали с трио Леонида Пташки

Открылся концерт «Золотым Иерусалимом» в исполнении скрипичного ансамбля «Кантабеле», а завершился — гимном Израиля. Программа продумана. «Кантабиле» играет ровно и без ошибок, дети навскидку от 5 до 16 лет. Потом они ансамблем сыграли пару еврейских мелодий, и были сольные номера участников ансамбля. Девичий вокальный ансамбль «Виланелла» из Ашдода произвел самое приятное впечатление — им определенно удаются традиционные еврейские распевы, многоголосие чисто отстроено, и грустные песни настолько проникновенны, что плакать хочется. А зрителей он подкупил мгновенно, начав с белорусской народной «Купалинки». Прекрасный ансамбль, учитывая его любительский статус и возраст участниц довольно юный.

Очень странно выглядел джаз-оркестр «Ашдод» («Акадма»). Ну, духовые попросту не строили. И хватит о нем. Зато интересно смотрелись мини-сценки двух солистов балета «Панов-Ашдод», прежде всего за счет оригинальной хореографии Валерия Панова. Это чрезвычайно уважаемый балетмейстер, и после отъезда из России он стал фактически создателем национального балета Израиля. Танцоры делали свою работу вдохновенно. Тут не было сложнейших пируэтов или рекордов по оборотам, но была тончайшая лирика и искренность. Это гораздо важнее.

И было приятно, что концерт посетил посол Израиля в Белоруссии Алон Шогам. Это было уважительно.

Вадим ПОНОМАРЕВ