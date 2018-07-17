Грузинский ансамбль «Алило» поделился культурой пения

Название ансамблю дала старинная грузинская традиция алило, она очень похожа на русское или украинское колядование, - мужчины или дети поют песни и собирают подарки. Сейчас в Тбилиси ежегодно проходит массовый праздник Алило — через весь центр города идет процессия с детьми, священнослужителями и всеми желающими, и собирают у прохожих дары.

Ансамбль был основан в 2000 году знаменитым грузинским певцом Гурамом Тамазашвили. После его смерти ансамбль в 2008 году возглавил Зураб Датикашвили. В репертуаре «Алило» - песни на грузинском, русском, иврите. Ансамбль активно гастролирует по всему миру.

Изначально Тамазашвили задумал коллектив как собрание высокопрофессиональных вокалистов родом из разных районов Грузии, чтобы максимально соблюсти аутентику исполнения. Именно поэтому «Алило» под силу петь аутентично как классические аджарские, кахетинские песни, так и высокогорные сванские, и даже абхазские.

На концерте в Витебске «Алило» превосходно продемонстрировала еще одно качество, отличающее ее от всех прочих, - мгновенно узнаваемый баланс тембровых групп. Бас и баритоны никогда не звучат в унисон, а вот бас и, условно говоря, контратенор — могут. В серединке теноры строят чрезвычайно чистое звонкое трехголосие.

«Алило» приехал в полном составе: 11 прекрасно звучаших голосов. Основ основ, конечно, главные экспортные хиты «Сулико» и «Тбилисо», но даже в них нашлось немало сюрпризов. Например, «Сулико» исполнил… квартет из баритона и теноров. А вот «Тбилисо» прозвучала в полной мере полифонично, чрезвычайно изощренно разложенная на все 11 голосов.

Иногда, чтобы подчеркнуть гармонию, певцы брались и за гитару. Но чаще — это все-таки а капелла, спетая деликатно и фантастически профессионально. Танцевать вокалисты не стали, но один раз все-таки не выдержали, вытолкнули одного в круг, и тот исполнил несколько характерных танцевальных движений.

Самым неожиданным сюрпризом стало, конечно, исполнение песни «Эх, дороги» Новикова и Ошанина. Зураб Датикашвили объяснил это тем, что его потряс в свое время фильм «В бой идут одни старики», где играл в том числе юный Вано Янтбелидзе (позднее он стал народным артистом Грузии и худруком театра в Телави). Получилось проникновенно и щемяще грустно…

Публика долго не отпускала артистов, им пришлось петь три биса, последним стал микс из самых популярных грузинских песен.

Вадим ПОНОМАРЕВ